Военный сбор принес госбюджету 43,5 млрд грн за квартал: какие регионы в лидерах по уплате

В январе – марте 2026 года поступления военного сбора в государственный бюджет выросли на 27,5% и составили 43,5 млрд грн. Украинцы заплатили на 9,4 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано 34,1 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"Рост поступлений свидетельствует об ответственной позиции плательщиков, ведь военный сбор остается одним из ключевых источников финансовой поддержки сектора безопасности и обороны", - отметили в ГНСУ.

Регионы-лидеры

Наибольшие объемы сбора зафиксированы в следующих регионах:

город Киев – 14,2 млрд грн;

Днепропетровская область - 4,6 млрд грн;

Львовская область - 3,4 млрд грн;

Харьковская область - 2,8 млрд грн.

В налоговой напомнили, что для физических лиц ставка военного сбора составляет 5% от налогооблагаемого дохода. В перечень доходов, с которых уплачивается сбор, входят:

заработная плата;

доходы от аренды недвижимости;

выигрыши;

проценты по банковским депозитам;

другие налогооблагаемые доходы.

Сбором не облагаются налогом: социальные выплаты, пенсии, стипендии, доходы от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ.

Для физических лиц-предпринимателей действуют следующие ставки:

ФЛП I, II и IV групп платят 10% минимальной заработной платы, что составляет 864,70 грн;

ФЛП III группы (юридические и физические лица по единому налогу) уплачивают 1% от дохода за квартал.

Напомним, за первые два месяца 2026 года в бюджет поступило 28,6 млрд грн военного сбора, что на 29,2% больше показателей прошлого года.