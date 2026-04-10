Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Наличный курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Военный сбор принес госбюджету 43,5 млрд грн за квартал: какие регионы в лидерах по уплате

За квартал военный сбор пополнил госбюджет на 43,5 млрд. грн. / Depositphotos

В январе – марте 2026 года поступления военного сбора в государственный бюджет выросли на 27,5% и составили 43,5 млрд грн. Украинцы заплатили на 9,4 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано 34,1 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"Рост поступлений свидетельствует об ответственной позиции плательщиков, ведь военный сбор остается одним из ключевых источников финансовой поддержки сектора безопасности и обороны", - отметили в ГНСУ.

Регионы-лидеры

Наибольшие объемы сбора зафиксированы в следующих регионах:

  • город Киев – 14,2 млрд грн;
  • Днепропетровская область - 4,6 млрд грн;
  • Львовская область - 3,4 млрд грн;
  • Харьковская область - 2,8 млрд грн.

В налоговой напомнили, что для физических лиц ставка военного сбора составляет 5% от налогооблагаемого дохода. В перечень доходов, с которых уплачивается сбор, входят:

  • заработная плата;
  • доходы от аренды недвижимости;
  • выигрыши;
  • проценты по банковским депозитам;
  • другие налогооблагаемые доходы.

Сбором не облагаются налогом: социальные выплаты, пенсии, стипендии, доходы от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ.

Для физических лиц-предпринимателей действуют следующие ставки:

  • ФЛП I, II и IV групп платят 10% минимальной заработной платы, что составляет 864,70 грн;
  • ФЛП III группы (юридические и физические лица по единому налогу) уплачивают 1% от дохода за квартал.

Напомним, за первые два месяца 2026 года в бюджет поступило 28,6 млрд грн военного сбора, что на 29,2% больше показателей прошлого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук