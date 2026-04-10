Військовий збір приніс держбюджету 43,5 млрд грн за квартал: які регіони в лідерах за сплатою

У січні – березні 2026 року надходження військового збору до державного бюджету зросли на 27,5% і склали 43,5 млрд грн. Українці сплатили на 9,4 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зібрано 34,1 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

"Зростання надходжень свідчить про відповідальну позицію платників, адже військовий збір залишається одним із ключових джерел фінансової підтримки сектору безпеки і оборони", — зазначили в ДПСУ.

Регіони-лідери

Найбільші обсяги збору зафіксовано у таких регіонах:

місто Київ — 14,2 млрд грн;

Дніпропетровська область — 4,6 млрд грн;

Львівська область — 3,4 млрд грн;

Харківська область — 2,8 млрд грн.

У податковій нагадали, що для фізичних осіб ставка військового збору становить 5% від оподатковуваного доходу. До переліку доходів, з яких сплачується збір, входять:

заробітна плата;

доходи від оренди нерухомості;

виграші;

відсотки за банківськими депозитами;

інші оподатковувані доходи.

Збором не оподатковуються: соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та доходи, що не підлягають оподаткуванню ПДФО.

Для фізичних осіб-підприємців діють такі ставки:

ФОП I, II та IV груп сплачують 10% від мінімальної заробітної плати, що становить 864,70 грн;

ФОП III групи (юридичні та фізичні особи на єдиному податку) сплачують 1% від доходу за квартал.

Нагадаємо, за перші два місяці 2026 року до бюджету надійшло 28,6 млрд грн військового збору, що на 29,2% більше за показники минулого року.