Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Військовий збір приніс держбюджету 43,5 млрд грн за квартал: які регіони в лідерах за сплатою

За квартал військовий збір поповнив держбюджет на 43,5 млрд грн / Depositphotos

У січні – березні 2026 року надходження військового збору до державного бюджету зросли на 27,5% і склали 43,5 млрд грн.  Українці сплатили на 9,4 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зібрано 34,1 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

"Зростання надходжень свідчить про відповідальну позицію платників, адже військовий збір залишається одним із ключових джерел фінансової підтримки сектору безпеки і оборони", — зазначили в ДПСУ.

Регіони-лідери

Найбільші обсяги збору зафіксовано у таких регіонах:

  • місто Київ — 14,2 млрд грн; 
  • Дніпропетровська область — 4,6 млрд грн; 
  • Львівська область — 3,4 млрд грн; 
  • Харківська область — 2,8 млрд грн.

У податковій нагадали, що для фізичних осіб ставка військового збору становить 5% від оподатковуваного доходу. До переліку доходів, з яких сплачується збір, входять:

  • заробітна плата; 
  • доходи від оренди нерухомості; 
  • виграші; 
  • відсотки за банківськими депозитами; 
  • інші оподатковувані доходи.

Збором не оподатковуються: соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та доходи, що не підлягають оподаткуванню ПДФО.

Для фізичних осіб-підприємців діють такі ставки:

  • ФОП I, II та IV груп сплачують 10% від мінімальної заробітної плати, що становить 864,70 грн; 
  • ФОП III групи (юридичні та фізичні особи на єдиному податку) сплачують 1% від доходу за квартал.

Нагадаємо, за перші два місяці 2026 року до бюджету надійшло 28,6 млрд грн військового збору, що на 29,2% більше за показники минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук