За два місяці українці сплатили 28,6 млрд грн військового збору: надходження зросли майже на третину

За перші два місяці 2026 року до бюджету надійшло 28,6 млрд грн військового збору, що на 29,2% більше за показники минулого року. Найбільші суми сплатили мешканці та бізнес Києва, Дніпропетровської та Львівської областей.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Регіони-лідери

Найбільші обсяги коштів надійшли з регіонів із високою концентрацією бізнесу та активною підприємницькою діяльністю. У місті Києві сплачено 9,3 млрд грн, у Дніпропетровській області – 3,1 млрд грн, у Львівській області – 2,2 млрд грн, а в Харківській області – 1,9 млрд грн. Отримані кошти зараховуються до державного бюджету для фінансування оборони та безпеки країни.

Ставки збору

Платниками збору є фізичні особи, які отримують доходи, підприємці, а також роботодавці, що утримують збір із зарплат працівників. Ставка збору для більшості доходів громадян становить 5%.

ФОП 1, 2 та 4 груп сплачують фіксовану суму — 10% від мінімальної заробітної плати, що становить 864,70 грн щомісяця. Підприємці 3 групи сплачують 1% від отриманого доходу. Для представників загальної системи оподаткування ставка становить 5% від чистого прибутку.

Знайти актуальні реквізити для перерахування коштів можна на офіційному порталі ДПС у розділі "Рахунки для сплати платежів" або в особистому кабінеті платника податків.

Нагадаємо, за перший місяць 2026 року до бюджету перераховано 13,8 млрд грн військового збору. Для порівняння, у січні 2025 року ця сума становила 10,6 млрд грн, приріст склав 30 %.