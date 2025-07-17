Військовий збір поповнив держбюджет на 75 млрд грн: надходження зросли вчетверо

За перші шість місяців 2025 року платники податків сплатили до держбюджету понад 75 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн перевищує показник за аналогічний період2024 року (20 млрд грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

У податковій службі пояснюють таке значне зростання не лише підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року, але й свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки, підтримуючи українських захисників.

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків. Лідерами за обсягами надходжень стали:

Київ – 24,3 млрд грн;

Дніпропетровська область – 8,6 млрд грн;

Львівська область – 5,7 млрд грн;

Харківська область – 4,8 млрд грн.

У ДПС нагадали, що згідно із чинним законодавством, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. При цьому звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, загальний фонд держбюджету України у червні 2025 року отримав 234,5 млрд грн. Левова частка цієї суми – 125,4 млрд грн – надійшла від податків, а 51,4 млрд грн – від митних платежів.