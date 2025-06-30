Загальний фонд держбюджету у червні отримав 234,5 млрд грн: скільки дали податківці та митники

Загальний фонд держбюджету України у червні 2025 року отримав 234,5 млрд грн. Левова частка цієї суми – 125,4 млрд грн – надійшла від податків, а 51,4 млрд грн – від митних платежів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Надходження від Податкової служби включають:

49,7 млрд грн – дивіденди від держкомпаній;

– дивіденди від держкомпаній; 29,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

– податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 21,3 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 36,6 млрд, відшкодовано – 15,3 млрд грн);

– податок на додану вартість (зібрано 36,6 млрд, відшкодовано – 15,3 млрд грн); 15,5 млрд грн – акцизний податок;

– акцизний податок; 4,9 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

– податок на прибуток підприємств; 3,4 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,4 млрд гривень.

Загалом, до загального та спеціального фондів держбюджету за червень 2025 року надійшло 313,3 млрд грн. Крім того, станом на 27 червня, до фондів пенсійного та соціального страхування надійшло 49,7 млрд грн ЄСВ.

Нагадаємо, Державна податкова служба України за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %.