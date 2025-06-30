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Общий фонд госбюджета в июне получил 234,5 млрд грн: сколько дали налоговики и таможенники
Общий фонд госбюджета Украины в июне 2025 года получил 234,5 млрд грн. Львиная доля этой суммы – 125,4 млрд грн – поступила от налогов, а 51,4 млрд грн – от таможенных платежей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.
Поступления от Налоговой службы включают:
- 49,7 млрд грн – дивиденды от госкомпаний;
- 29,7 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 21,3 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 36,6 млрд, возмещено – 15,3 млрд грн);
- 15,5 млрд грн – акцизный налог;
- 4,9 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
- 3,4 млрд грн – рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 51,4 млрд гривен.
В общем, в общий и специальный фонды госбюджета за июнь 2025 года поступило 313,3 млрд грн. Кроме того, по состоянию на 27 июня, в фонды пенсионного и социального страхования поступило 49,7 млрд грн ЕСВ .
Напомним, Государственная налоговая служба Украины за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.