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Податкова за п’ять місяців перевиконала план надходження ПДВ на 11,7 млрд грн: деталі

гривні
Податкова за 5 місяців перевиконала план надходження ПДВ.

Державна податкова служба України за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6 % (або на 22 млрд гривень).

У травні 2025 року по внутрішньому ПДВ надійшло 21,7 млрд грн, що склали 93,4 % від плану. У податковій зауважили, що ці показники мали об’єктивні економічні причини, зокрема:

  • рекордне зростання відшкодувань ПДВ – у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення; 
  • збільшення обсягів імпортних операцій, що генерує більше податкового кредиту, зменшуючи сплату ПДВ з внутрішнього виробництва; 
  • сезонний спад економічної активності, зменшення обсягів перевезень, вплив воєнних дій на добувну та енергетичну галузі.

Крім того, з початку року ДПС відшкодувала рекордну суму ПДВ – 70,9 млрд грн. Це майже на чверть більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Варто відзначити позитивну тенденцію у надходженнях до державного бюджету. За 5 місяців вони склали понад 520,5 млрд грн. План перевиконано на 51,8 млрд грн (або + 11%).

Нагадаємо, за п’ять місяців 2025 року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі — 17,6% та 17,2% відповідно.

Автор:
Тетяна Ковальчук