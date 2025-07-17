Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,81

--0,01

EUR

48,52

--0,28

Наличный курс:

USD

41,77

41,67

EUR

48,86

48,65

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Военный сбор пополнил госбюджет на 75 млрд грн: поступления выросли в четыре раза

гривны
Военный сбор пополнил госбюджет на 75 млрд. грн. / Depositphotos

За первые шесть месяцев 2025 года налогоплательщики уплатили в госбюджет более 75 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 55 млрд грн превышает показатель за аналогичный период 2024 года (20 млрд грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

В налоговой службе объясняют столь значительный рост не только повышением ставки военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 года, но и сознательной позицией плательщиков, своевременно уплачивающих налоги, поддерживая украинских защитников.

Военный сбор платят все категории налогоплательщиков. Лидерами по объемам поступлений стали:

  • Киев – 24,3 млрд грн;
  • Днепропетровская область – 8,6 млрд грн;
  • Львовская область – 5,7 млрд грн;
  • Харьковская область – 4,8 млрд. грн.

В ГНС напомнили, что согласно действующему законодательству, самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. При этом освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Напомним, из общего фонда госбюджета Украины в июне 2025 года получил 234,5 млрд грн. Львиная доля этой суммы – 125,4 млрд грн – поступила от налогов, а 51,4 млрд грн – от таможенных платежей.

Автор:
Татьяна Ковальчук