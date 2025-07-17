Военный сбор пополнил госбюджет на 75 млрд грн: поступления выросли в четыре раза

За первые шесть месяцев 2025 года налогоплательщики уплатили в госбюджет более 75 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 55 млрд грн превышает показатель за аналогичный период 2024 года (20 млрд грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

В налоговой службе объясняют столь значительный рост не только повышением ставки военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 года, но и сознательной позицией плательщиков, своевременно уплачивающих налоги, поддерживая украинских защитников.

Военный сбор платят все категории налогоплательщиков. Лидерами по объемам поступлений стали:

Киев – 24,3 млрд грн;

Днепропетровская область – 8,6 млрд грн;

Львовская область – 5,7 млрд грн;

Харьковская область – 4,8 млрд. грн.

В ГНС напомнили, что согласно действующему законодательству, самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. При этом освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Напомним, из общего фонда госбюджета Украины в июне 2025 года получил 234,5 млрд грн. Львиная доля этой суммы – 125,4 млрд грн – поступила от налогов, а 51,4 млрд грн – от таможенных платежей.