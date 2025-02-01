Военный сбор для ФЛП: кто и как платит в 2025 году, какие штрафы

С 1 января 2025 года изменились правила уплаты налогов и реквизиты для их уплаты ФЛПами.

Основными изменениями в налогообложении 2025 для ФЛПов является введение военного сбора и возврат обязательной уплаты ЕСВ. Эти изменения касаются ФЛПов – упрощенцев всех групп. В частности, предполагается:

для ФЛП I, II, IV групп – установлен военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты;

для юрлиц и ФЛП III группы – военный сбор установлен на уровне 1% от доходов.

Итак, перед всеми ФЛП стоит вопрос, как уплатить налоги в бюджет и где найти новые реквизиты для уплаты военного сбора, ЕСВ и единого налога.

Сколько налогов будут платить ФЛП в 2025 году

Для ФЛП – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы, ставка военного сбора составляет 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, в расчете на календарный месяц (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса – 800 грн).

Налогообложение для Игруппы ФЛП составляет:

единый налог: 302,80 грн,

военный сбор: 800 грн (10% от минимальной зарплаты),

ЕСВ: 1760 грн.

Для ФЛП II группы налоги немного больше:

• единый налог: 1600 грн,

военный сбор: 800 грн,

ЕСВ: 1760 грн.

ФЛП III группы платят:

единый налог: 5% от оборота,

военный сбор: 1% от оборота,

ЕСВ: 1760 грн.

Когда и как для ФЛП платить военный сбор и на какие реквизиты

Как пояснили в налоговой администрации, плательщики военного сбора:

должны платить авансовый взнос до 20 числа каждого месяца;

могут оплатить авансом за весь квартал или год, но не более чем до конца отчетного года;

отражают начисленные суммы (включая ежемесячные авансовые взносы военного сбора) в налоговой декларации плательщика единого налога.

Начисление авансовых взносов производят контролирующие органы.

Плательщики единого налога первой и второй групп представляют налоговую декларацию раз в год в установленный срок. Декларация подается за квартальный налоговый период, если плательщики единого налога первой и второй групп:

за год превысили установленный объем дохода;

решили перейти на ставки налога для второй или третьей групп;

отказались от упрощенной системы налогообложения.

Инфографика: ГНС Украины

Плательщики единого налога четвертой группы представляют налоговую декларацию на текущий год не позднее 20 февраля текущего года.

При уплате налогов необходимо, чтобы зачисление произошло с кодом 101. Поэтому всегда в поле "Код вида уплаты" будет код зачисления 101, а в поле "Назначение платежа" прописывается уплачиваемый и за какой период: "военный сбор за январь 2025 года" .

Как отметила в комментарии Delo.ua заместитель управляющего партнера адвокатского объединения Актум Наталья Прудникова, эти налоги можно уплатить авансом за весь 1 квартал 2025 года, а можно уплачивать ежемесячно авансовыми взносами не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.

"Уплата ЕСВ осуществляется раз в квартал в течение 20 дней после окончания квартала общей суммой, которая будет составлять 5280 гривен (1760 грн х 3 месяца). Но на практике большинство предпринимателей платят его помесячно. И ФЛП на едином налоге, и ФЛП на общей системе налогообложения имеют на это право", — объяснила адвокат.

Реквизиты для уплаты единого налога и единого социального взноса можно найти в электронном кабинете налогоплательщика и в приложении "Дія". А реквизиты для уплаты военного сбора размещены на сайте Государственной казначейской службы и ГНС Украины .

Реквизиты появляются после первой уплаты или после первого начисления, поэтому следующие платежи можно будет уже осуществлять через эти сервисы.

Для уплаты налогов ФЛП І и ІІ группа «Военный сбор для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения» предусмотрен бюджетный счет – код 11011700

Для уплаты ЕСВ для ФЛП за себя – код 71040000.

Штраф за неуплату налогов для ФЛП

Начисление авансовых взносов по военному сбору производят контролирующими органами. Налоги необходимо уплатить до конца предельного срока во избежание штрафных санкций за несвоевременную уплату. Кроме того, их следует уплатить в полной сумме.

Неуплата (уплата не в полном объеме) военного сбора в установленные сроки влечет наложение штрафа – 50% ставки военного сбора – 400 грн. Даже если вместо 800 грн. военного сбора уплатить 799 грн., налоговая начислит штраф 400 грн.

Юристы советуют платить налоги именно через собственные счета – или ФЛП или физического лица – чтобы избежать ситуаций относительно доказательств того, кто совершил платеж.

Следует избегать уплаты налогов по ФЛП через банковские карты третьих лиц, если это даже родственники. В этом случае налоговая может трактовать такую уплату как предоставление дополнительного блага.

После осуществления платежа необходимо через некоторое время обязательно проверить в кабинете налогоплательщика, засчитался ли платеж. Информация об уплате налогов в электронном кабинете налогоплательщика обычно появляется в течение трех дней после проведения платежа.

Напомним, Верховная Рада внесла соответствующие изменения в Налоговый кодекс еще 4 декабря. 288 нардепов тогда поддержали законопроект №9319, которым предполагается, что введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей вступит в силу с 1 января 2025 года.