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В 2024 году количество ФЛП возросло несмотря на значительное закрытие предприятий: популярные направления деятельности
По данным Государственной службы статистики, на 1 января 2025 количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) составило 1 млн 707 тыс. 677 человек. Это на 7,5% больше, чем на аналогичную дату 2024 года, что составляет прирост в 118 тыс. 943 ФЛП.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Количество зарегистрированных ФЛП в 2024 году не уменьшилось, как заявляли отдельные СМИ и эксперты в конце прошлого года, а, наоборот, возросло. Это произошло даже с учетом закрытых и выбытых из реестра физических лиц-предпринимателей в связи с детинизацией и закрытием "спящих" ФЛП, отметил Гетманцев.
Самые популярные направления деятельности ФЛП
Наиболее популярными КВЭД, по которым зарегистрировано больше всего ФЛП, остаются IT и розничная торговля.
Топ-5 видов экономической деятельности по численности ФЛП на 1 января 2025 выглядит следующим образом:
- Компьютерное программирование (147,8 тыс. ФЛП).
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах в основном продуктами питания, напитками и табачными изделиями (91,2 тыс. ФЛП).
- Остальные виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (75,2 тыс. ФЛП).
- Услуги парикмахерских и салонов красоты (71,6 тыс. ФЛП).
- Розничная торговля с лотков и рынках (59,4 тыс. ФЛП).
В то же время, хотя компьютерное программирование и остается наиболее популярным видом экономической деятельности по количеству зарегистрированных ФЛП, за 2024 количество предпринимателей в этой сфере уменьшилось на 1,6% (на 2,4 тыс. человек).
Количество ФЛП с женщинами-руководителями
За 2024 доля ФЛП, где руководителем является женщина, продолжила увеличиваться, достигнув почти паритета с мужчинами, отмечает Гетманцев.
На 1 января 2025 года количество ФЛП, открытых женщинами, составило 49,4%, тогда как мужчинами – 50,6%.
Для сравнения год назад эта пропорция была 47,5% на 52,5%, а два года назад – 45,9% на 54,1%.
География ФЛП
Чуть больше половины зарегистрированных ФЛП приходится на Киев и пятерку областей:
- Киев – 14,3% всех зарегистрированных ФЛП.
- Днепропетровская обл – 8,2%.
- Харьковская обл – 7,6%.
- Львовская обл – 7,4%.
- Киевская обл – 6,6%.
- Одесская обл – 6,5%.
За прошлый год количество зарегистрированных ФЛП увеличилось наибольшее в относительном измерении в Киевской (+11%), Волынской (+12,1%) и Ровенской (+12,4%) областях.
Уменьшение числа зарегистрированных ФЛП произошло в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
При этом количество зарегистрированных ФЛП, например, в Луганской области (36,2 тыс. человек), все еще больше, чем в Черниговской, Сумской и Кировоградской областях, заключает Гетманцев.
О закрытии ФЛП в Украине
Ранее сообщалось, что за 2024 год в Украине закрыли около 210 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это самый высокий показатель закрытий за последние 5 лет. Больше всего закрывали ФЛП в секторе розничной торговли и ИТ.
Заметим, согласно данным "Опендатабот", 27% из 32 тысяч опрошенных ФЛП планируют закрываться в ближайшее время. В частности, более половины таких бизнесов прекращают работу из-за резкого роста налоговой нагрузки.