Украинцы закрыли рекордное за пять лет количество ФЛП в 2024 году

За 2024 год в Украине закрыли почти 210 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это самый высокий показатель закрытий за последние 5 лет. Больше всего закрывали ФЛП в секторе розничной торговли и ИТ.

Об этом сообщает YouControl.

Рекордное за последние 5 лет количество закрытий ФЛПов

По данным аналитиков, в прошлом году украинцы закрыли почти 210 тысяч ФЛП. Прирост закрытия по отношению к 2023 году составил более 32%. Кроме того, регистрация новых предпринимателей снизилась на 5% по отношению к 2023 году.

Как отмечают аналитики, наибольшее количество ФЛП украинцы закрыли в октябре: более 23,7 тыс. Количество закрытий в декабре составило более 22 тыс. Но из-за слома работы реестров есть данные только по состоянию на 18 декабря 2024 года включительно.

Пик закрытий приходится на осенние месяцы. Больше ФОПов в 2024 году закрыли 30 сентября 2024 года — 2,9 тыс. (1,4% от всех закрытых ФЛП в год). 29 ноября 2024 года закрылось более 2,3 тыс. (1,1%). Еще около 2,3 тыс. (1,1%) ФЛП закрыли 18 декабря 2024 года.

Больше всего открытий пришлось на: 1 октября 2024 открыли 1,8 тыс. (0,6%), 29 апреля 2024 – 1,7 тыс. (0,6%) и еще 1,7 тыс. (0,6%) 28 августа 2024г.

"Стоит отметить, что спад бизнес активности к концу года является традиционным. Прирост закрытий в 2024 году начался с первого же месяца года, так только в феврале 2024 (14,5 тыс. закрытых ФЛП) прирост закрытий относительно 2023 (3,1 тыс.). ) составил почти 270%", — констатируют в YouControl.

Где закрывали больше всего ФЛПов?

Как сообщают в YouControl, традиционно самая большая бизнес-активность физических лиц наблюдается в Киеве: более 27 тысяч ФЛП закрылось в столице и почти 40 тысяч – зарегистрировалось. Поэтому мы решили проанализировать прирост и составили соответствующий ренкинг регионов.

Наибольший прирост закрытий в 2024 году по отношению к 2023 году наблюдается в Полтавской области — 57,2% (8,1 тыс. в 2024 против 5,1 тыс. в 2023). 5 тыс. в 2024 году. Также в тройку по росту прироста закрытий попала и Винницкая область – прирост составил почти 45% до 8,4 тыс. в 2024 году.

В секторе ИТ продолжает расти закрытие ФЛПов

По данным YouControl, среди лидеров в количестве прекращений деятельности ФЛП в 2024 году такие секторы, как розничная торговля более 65 тыс., ИТ – почти 39 тыс. и другие услуги – более 26 тыс.

В секторе ИТ продолжается интенсивный рост закрытий. Так, прирост закрытых ФЛПов в 2024 году (38,7 тыс.) составил более 29% по отношению к 2023 году (29,9 тыс.).

"А если сравнивать с 2021 годом (14,3 тыс.), то прирост закрытий составит почти 161%. Также значительно сократилось и количество регистраций ФЛП в ИТ: 67,3 тыс. – в 2021 году, 39,2 тыс. – 2023 году, 36,8 тыс. – в 2024 году», – подчеркивают аналитики.

6 из 10 ФЛП открыли женщины

Как отмечают аналитики, женщины открыли значительно больше ФЛП, чем мужчины: более 61% (173,7 тыс.) новых ФЛП принадлежат женщинам, а 39% (111,2 тыс.) – зарегистрировали мужчины. Этот показатель вырос по сравнению с 2023 годом, тогда количество открытых ФЛП женщинами составляло почти 58%.

Вместе с тем, в 2024 году мужчины закрывали больше ФЛПов – почти 51% (106,2 тыс.) закрытых принадлежит мужчинам, еще 49% (103,6 тыс.) – женщинам.

Причины закрытия

Как отмечает ведущий финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк, процесс увеличения количества закрытий ФЛП в 2024 году носит мультифакторный характер.

По его словам, продолжился тренд на реализацию отложенного в первый год полномасштабной войны спроса на услуги как в сфере закрытия, так и регистрации ФЛП. Миграционные и мобилизационные процессы лишь усугубили этот тренд на закрытие бизнеса. Также рост количества закрытий влияла экономическая политика и изменения в налоговое законодательство, а самое главное, что с 1 января 2025 для ФЛП уплата ЕСВ теперь обязательна.

"Следовательно многим физическим лицам предпринимателям с нерегулярными или отсутствующими доходами стало экономически невыгодно оставаться в сегменте "замороженных ФЛП", потому что это будет генерировать отрицательный денежный поток", — объясняет Корнилюк.

Заметим, согласно данным "Опендатабот", 27% из 32 тысяч опрошенных ФЛП планируют закрываться в ближайшее время. В частности, более половины таких бизнесов прекращают работу из-за резкого роста налоговой нагрузки.

Напомним, за первое полугодие 2024 года в Украинезакрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний – за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысяч предприятий.

В 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.