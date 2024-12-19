Гетманцев прокомментировал массовое закрытие ФЛП после повышения налогов

За 11 месяцев 2024 количество новых физических лиц-предпринимателей возросло. По состоянию на 1 декабря 2024 года в Украине насчитывается более 2 миллионов ФЛП, из них зарегистрированных в этом году 272,9 тыс., что больше по сравнению с началом года на 83,6 тыс. лиц.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он прокомментировал данные "Опендатабота" о том, что 22,5 тысячи физических лиц-предпринимателей прекратили свою деятельность с момента подписания президентом закона о повышении налогов. В первые дни количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно, а 28 ноября — в день подписания закона — зафиксировано 2 332 закрытых бизнеса.

Как утверждает Гетманцев, за 11 месяцев 2024 года новых предпринимателей значительно увеличилось и по состоянию на 1 декабря 2024 количество ФЛП составляет 2,07 млн, из них зарегистрированных в этом году 272,9 тыс., что больше по сравнению с началом года на 83, 6 тыс. лиц.

Нардеп отмечает, что показатель роста вновь ФЛП превышает показатель прекращенных почти на 92,0 тыс. лиц. А за последние 2 месяца количество вновь ФЛП увеличилось на 7 тысяч по сравнению с прекращенными или составило 47,7 тыс плательщиков против 40,7 тыс. прекращенных ФЛП.

"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", – подчеркнул Гетманцев.

Ранее сообщалось, что 4 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024, а с 1 января 2025 года.

Напомним, за первое полугодие 2024 года в Украинезакрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. тысячи предприятий.

Заметим, в 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.