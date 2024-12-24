Более четверти ФЛП планируют закрытие в ближайшее время — опрос

27% из 32 тысяч опрошенных ФЛП планируют закрываться в ближайшее время. В частности, более половины таких бизнесов прекращают работу из-за резкого роста налоговой нагрузки.

Об этом свидетельствует исследование "Опендатабот".

Согласно данным аналитиков, 27% или 8621 опрошенных предпринимателей планируют закрытие в ближайшее время. 2 297 или 7% планировали закрыться в этом году. Еще 20% или 6324 участника отметили, что планируют прекратить деятельность в следующем году.

Также опрос показал, что более половины из планирующих закрытие — а именно 62% — приняли решение закрываться из-за повышения налогов. Еще 19% предпринимателей прекращают работу из-за проблем в бизнесе.

Стоит отметить, что в настоящее время из-за масштабной атаки пророссийских хакеров на государственные реестры закрытие бизнеса либо очень затруднено, либо невозможно.

Почему закрываются украинские ФЛП

Согласно данным всеукраинского опроса ФЛП, бизнесы закрываются из-за:

Налогов – 5 341 (62.0%);

Не идет бизнес – 1 619 (18.8%);

Решения руководителя – 161 (1.9%);

Остального – 1 268 (14.7%);

Не ответили на вопросы – 232 (2.7%).

С момента подписания закона о введении военного сбора для малого и среднего бизнеса на 1 новый ФЛП приходится 2 закрытых. Так, 24 497 предпринимателей прекратили работу за период с момента подписания президентом закона и до 17 декабря. За этот же период открылось в 2,2 раза меньше новых дел: 10 947. Для сравнения, в соответствующий период в прошлом году на 4 новых ФЛП приходился только 1 закрывавшийся.

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем. 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

4 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024, а с 1 января 2025 года.

Добавим, что за первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний – за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысяч предприятий.