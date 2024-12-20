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Российские хакеры атаковали государственные реестры Украины. Восстановление будет длиться две недели
19 декабря состоялась самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Уж точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
По ее словам, в результате целенаправленной атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.
"Сейчас вместе с командой и специалистами других служб координируем работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем. Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам", — отметила Стефанишина.
Она добавила, что по предварительной оценке угроз функционирования других ресурсов нет.
Как подчеркнула чиновница, в первую очередь будут восстановлены:
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
- Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений;
Восстановление этих систем будет продолжаться ориентировочно до 2 недель. Специалисты уже работают в усиленном режиме, чтобы постепенно вернуть работу реестров.
"После полного восстановления будет проведен обстоятельный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем. Мы держим ситуацию под контролем и делаем все необходимое для скорейшего возобновления работы всех сервисов", — подытожила Стефанишина.
Напомним, 19 декабря Министерство юстиции Украины столкнулось с серьезной технической проблемой – масштабным сбоем в сетевой инфраструктуре, обслуживающей ключевые государственные реестры и официальные вебресурсы.
В "Дії" временно не работает часть сервисов
Из-за сбоя в реестрах Минюста не работает также и "Дія", поскольку она не хранит личные данные, а только подтягивает из реестров информацию.
В Дії временно не работают:
- Услуги ФЛП и ООО;
- Перерегистрация авто;
- Бронирование работников;
- єВідновлення;
- Выдержка из ЕГР;
- Актовые записи;
- Уведомление о поврежденном\уничтоженном имуществе;
- Другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния, Госреестром вещных прав и Госреестром обременений движимого имущества.