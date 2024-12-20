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Российские хакеры атаковали государственные реестры Украины. Восстановление будет длиться две недели

кибератака
Единые и Государственные реестры и сайт Минюста остановили работу из-за масштабной кибератаки РФ

19 декабря состоялась самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Уж точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, в результате целенаправленной атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

"Сейчас вместе с командой и специалистами других служб координируем работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем. Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам", — отметила Стефанишина.

Она добавила, что по предварительной оценке угроз функционирования других ресурсов нет.

Как подчеркнула чиновница, в первую очередь будут восстановлены:

  • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
  • Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;
  • Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений;

Восстановление этих систем будет продолжаться ориентировочно до 2 недель. Специалисты уже работают в усиленном режиме, чтобы постепенно вернуть работу реестров.

"После полного восстановления будет проведен обстоятельный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем. Мы держим ситуацию под контролем и делаем все необходимое для скорейшего возобновления работы всех сервисов", — подытожила Стефанишина.

Напомним, 19 декабря Министерство юстиции Украины столкнулось с серьезной технической проблемой – масштабным сбоем в сетевой инфраструктуре, обслуживающей ключевые государственные реестры и официальные вебресурсы.

В "Дії" временно не работает часть сервисов

Из-за сбоя в реестрах Минюста не работает также и "Дія", поскольку она не хранит личные данные, а только подтягивает из реестров информацию.

В Дії временно не работают:

  • Услуги ФЛП и ООО;
  • Перерегистрация авто;
  • Бронирование работников;
  • єВідновлення;
  • Выдержка из ЕГР;
  • Актовые записи;
  • Уведомление о поврежденном\уничтоженном имуществе;
  • Другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния, Госреестром вещных прав и Госреестром обременений движимого имущества.
Автор:
Светлана Манько