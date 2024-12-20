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Російські хакери атакували державні реєстри України. Відновлення триватиме два тижні
19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
За її словами, внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.
"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів", - зауважила Стефанішина.
Вона додала, що за попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам немає.
Як наголосила чиновниця, у першу чергу будуть відновлені:
- Державний реєстр актів цивильного стану громадян;
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
Відновлення цих систем триватиме орієнтовно до 2 тижнів. Фахівців вже працюють у посиленому режимі, щоб поступово повернути роботу реєстрів.
"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів", - підсумувала Стефанішина.
Нагадаємо, 19 грудня Міністерство юстиції України зіткнулося з серйозною технічною проблемою – масштабним збоєм у мережевій інфраструктурі, яка обслуговує ключові державні реєстри та офіційні вебресурси.
У "Дії" тимчасово не працює частина сервісів
Через збій у реєстрах Мінʼюсту не працює також і "Дія", оскільки вона не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.
В Дії тимчасово не працюють:
- Послуги ФОП і ТОВ;
- Перереєстрація авто;
- Бронювання працівників;
- єВідновлення;
- Витяг з ЄДР;
- Актові записи;
- Повідомлення про пошкоджене\знищене майно;
- Інші сервіси, пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану, Держреєстром речових прав та Держреєстром обтяжень рухомого майна.