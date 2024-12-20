Російські хакери атакували державні реєстри України. Відновлення триватиме два тижні

19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів", - зауважила Стефанішина.

Вона додала, що за попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам немає.

Як наголосила чиновниця, у першу чергу будуть відновлені:

Державний реєстр актів цивильного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

Відновлення цих систем триватиме орієнтовно до 2 тижнів. Фахівців вже працюють у посиленому режимі, щоб поступово повернути роботу реєстрів.

"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів", - підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, 19 грудня Міністерство юстиції України зіткнулося з серйозною технічною проблемою – масштабним збоєм у мережевій інфраструктурі, яка обслуговує ключові державні реєстри та офіційні вебресурси.

У "Дії" тимчасово не працює частина сервісів

Через збій у реєстрах Мінʼюсту не працює також і "Дія", оскільки вона не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.

В Дії тимчасово не працюють: