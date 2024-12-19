У застосунку "Резерв+" стався технічний збій

У четвер, 19 грудня, у мобільному застосунку "Резерв+" стався технічний збій - тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що через технічний збій тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.

"Міноборони перепрошує за незручності. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться", - підкреслили у відомстві.

Додамо, Міністерство оборони хоче перетворити додаток для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК і планує через нього реалізовувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлення на ВЛК. Також в "Резерв+" мають бути всі послуги, які є в ТЦК.

У жовтні у застосунку "Резерв+" запрацював сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

А у листопаді у застосунку запустили нову функцію, яка дозволяє українцям оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Оновлений застосунок вже доступний в App Store і PlayMarket.

Додаток Резерв+

Нагадаємо, що мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК запрацював 18 травня.

"Резерв+" наразі є найпростішим способом актуалізації даних військовозобов'язаних та вже доступний у 176 країнах світу.

Проте додаток для військовозобовязаних Резерв+, на який розробники потратили чимало часу і коштів, не виправдав сподівань українців. Він працює з помилками, не дає авторизуватися через BankiD та, на думку айтівців, несе в собі приховану загрозу.