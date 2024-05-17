Міноборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних

Міністерство оборони України 18 травня запускає мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Це пов'язано з набранням чинності оновленого закону про мобілізацію.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Згідно з новими вимогами, всі чоловіки віком 18-60 років повинні протягом 60 днів - до 16 липня включно - оновити свої облікові дані. Під час цієї процедури направлення на медогляд видаватися не будуть.

Оновити дані можна кількома способами:

Онлайн - через додаток Резерв+ для смартфонів (Android та iOS). Офлайн - у Територіальних центрах комплектування та ЦНАП по всій країні.

В Міноборони зазначають, що застосунок Резерв+ надасть можливість оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг.

Після 18 червня в Резерв+ з'явиться QR-код, відсканувавши який представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Оновлення даних в ТЦК також дозволить отримати відмітку у військовому квитку.

Що загрожує порушникам

Новий закон про мобілізацію передбачає, що всі чоловіки віком 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані. Зараз це можна зробити через особистий візит до ТЦК або Центру адмінінуслуг. Також з 18 травня запрацює особистий кабінет військовозобов'язані

Як повідомляє РБК, у воєнний час тим, хто не стоїть на обліку або вчасно не оновив свої дані, загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень. За повторне порушення передбачений штраф у розмірі 25 500 гривень.

Фізичні особи, які відмовляються від отримання повістки або не з'являються за нею до ТЦК у воєнний час, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 500 гривень. Процедура штрафування також змінюється: ТЦК більше не потрібно складати протоколи у присутності військовозобов'язаного та передавати їх до суду, представники ТЦК можуть зробити це заочно.

Проте штрафи не застосовуються, якщо військкомат може отримати необхідні дані з державних реєстрів.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.