Київські ЦНАПи з 18 травня прийматимуть військовозобов'язаних для оновлення даних

Військовозобов'язані у Києві зможуть оновити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). Для цього у столиці до системи обліку підключено близько 300 адміністраторів ЦНАПів.

Про це повідомляє директорка департаменту ЦНАП у Києві Наталія Шамрай в ефірі "Київ 24".

"Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для оновлення їхніх даних", - зазначила вона.

Шамрай додала, що центри надання адміністративних послуг підключені до відповідної системи. Для уточнення військово-облікових даних військовозобов'язані повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

"Якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", - додала вона.

Що загрожує порушникам

Новий закон про мобілізацію передбачає, що всі чоловіки віком 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані. Зараз це можна зробити через особистий візит до ТЦК або Центру адмінінуслуг. Також з 18 травня запрацює особистий кабінет військовозобов'язані

Як повідомляє РБК, у воєнний час тим, хто не стоїть на обліку або вчасно не оновив свої дані, загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень. За повторне порушення передбачений штраф у розмірі 25 500 гривень.

Фізичні особи, які відмовляються від отримання повістки або не з'являються за нею до ТЦК у воєнний час, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 500 гривень. Процедура штрафування також змінюється: ТЦК більше не потрібно складати протоколи у присутності військовозобов'язаного та передавати їх до суду, представники ТЦК можуть зробити це заочно.

Проте штрафи не застосовуються, якщо військкомат може отримати необхідні дані з державних реєстрів.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.