Голова НАДС заявила про катастрофічний брак фахівців на держслужбі через війну

Війна в Україні загострила наявні проблеми державної служби, однією з яких є критичний брак кваліфікованих кадрів.

Про це розповіла голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина.

"Нам катастрофічно не вистачає фахівців. Наразі ця проблема спостерігається як у державних органах, так і в органах місцевого самоврядування", - наголосила очільниця НАДС.

За її словами, серед основних пріоритетів агентства залишається реформа системи оплати праці держслужбовців з метою залучити та утримати кваліфіковані кадри шляхом конкурентної зарплати.

"Також ми працюємо над впровадженням закону "Про службу в органах місцевого самоврядування". Окрім того, важливим завданням є відновлення конкурсних процедур на посади державної служби", - додала Алюшина.

Нагадаємо, з 2024 року в Україні змінилася система оплати праці для держслужбовців, яка обмежила розміри їхніх премій. Постанова Кабміну №1409 від минулого року передбачає, що 70% зарплати становить посадовий оклад, а лише 30% - премія.

За словами Алюшиної, ще одним з інструментів залучення кадрів на публічну службу є створений Резерв працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України. Вона зазначає, що публічній службі потрібні люди, які розуміють специфіку роботи на щойно звільнених від окупації землях.

Мета даного проєкту - забезпечити кваліфікованим персоналом районні та обласні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, а також інші державні органи, які були утворені чи відновили діяльність на деокупованих територіях України для практичної реалізації державних функцій та завдань.

Зауважимо, що проблема браку кадрів на державній службі є хронічною, однак загострилася через російське вторгнення. Вирішити її уряд сподівається за рахунок підвищення рівня оплати праці та впровадження реформ державного управління.

З частини держслужбовців знімуть бронь

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування.

Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

Проте, вже зараз відомо, що бронювання можуть отримати лише половина держслужбовців, а не всі, як було раніше.

З набуттям нового закону про мобілізації державні службовці категорії "Б" та "В" тепер бронюватимуться на 50% від їхньої кількості. Держслужбовців категорії "А" — це вищий корпус держслужби, ці зміни не торкнуться.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.