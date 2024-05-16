Глава НАДС заявила о катастрофической нехватке специалистов на госслужбе из-за войны

Война в Украине обострила существующие проблемы государственной службы, одной из которых является критическая нехватка квалифицированных кадров.

Об этом рассказала глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.

"Нам катастрофически не хватает специалистов. Пока эта проблема наблюдается как в государственных органах, так и в органах местного самоуправления", - подчеркнула глава НАГС.

По ее словам, среди основных приоритетов агентства остается реформа системы оплаты труда госслужащих с целью привлечения и удержания квалифицированных кадров путем конкурентной зарплаты.

"Также мы работаем над введением закона "О службе в органах местного самоуправления". Кроме того, важной задачей является возобновление конкурсных процедур на должности государственной службы", - добавила Алюшина.

Напомним, с 2024 года в Украине изменилась система оплаты труда для госслужащих, ограничившая размеры их премий. Постановление Кабмина №1409 от прошлого года предусматривает, что 70% зарплаты составляет должностной оклад, а только 30% – премия.

По словам Алюшиной, еще одним из инструментов привлечения кадров на публичную службу является резерв работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины. Она отмечает, что публичной службе нужны люди, понимающие специфику работы на только что освобожденных от оккупации землях.

Цель данного проекта – обеспечить квалифицированным персоналом районные и областные военные администрации, военные администрации населенных пунктов, а также другие государственные органы, которые были созданы или возобновили деятельность на деоккупированных территориях Украины для практической реализации государственных функций и задач.

Заметим, что проблема нехватки кадров на государственной службе хроническая, однако обострилась из-за российского вторжения. Решить ее правительство надеется за счет повышения уровня оплаты труда и внедрения реформ государственного управления.

С части госслужащих снимут бронь

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования.

Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

Однако уже сейчас известно, что бронирование могут получить только половина госслужащих, а не все, как было раньше.

С обретением нового закона о мобилизации государственные служащие категории "Б" и "В" теперь будут бронироваться на 50% от их количества. Госслужащих категории "А" - это высший корпус госслужбы, эти изменения не коснутся.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.