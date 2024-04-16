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Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой.
Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.
Статус документа свидетельствует, что он "возвращен с подписью от президента Украины".
Закон вступит в силу через месяц со следующего дня опубликования.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, законопроект №10449 о мобилизации был принят в целом 11 апреля.
Основные положения нового закона о мобилизации
- Мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.
- Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо в течение 60 дней со дня вступления закона в силу обновить свои учетные данные (адрес проживания, номера контактных телефонов, электронная почта, если есть, и другие данные). Это можно сделать, посетив военный комиссариат, центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет призывника. Повестку через электронный кабинет получить невозможно.
- Лица, состоящие на военном учете, в добровольном порядке регистрируются в электронном кабинете.
- Во время действия военного положения военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ (приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного) и предъявлять его по требованию полиции, работников ТЦК или пограничников. Те, кто проверяет документы, могут вести фото- и видеофиксацию этого процесса.
- Лицо, получившее повестку, должно явиться в определенный срок, указанный в повестке, в конкретный территориальный центр комплектования. Отсутствие лица может быть оправдано серьезными причинами, такими как стихийное бедствие, болезнь или смерть близкого родственника. Если лицо не явилось в военкомат вовремя, тогда в течение трех дней необходимо дать объяснение ТЦК о причинах своего отсутствия.
- Лица, получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих, подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.
- Лица с инвалидностью и находившиеся в плену имеют право на увольнение с военной службы , если они не выразили желания продолжать военную службу.
- Добровольцы, которые самостоятельно придут в ТЦК для мобилизации без получения повестки, получат отсрочку сроком на два месяца для подготовки и решения личных дел.
- Осужденных на условный срок могут призвать на военную службу, за исключением совершивших преступления против национальной безопасности Украины. Такие лица будут проходить военную службу в специализированных подразделениях воинских частей.
Украинцы за границей
- Паспорт и загранпаспорт военнообязанные смогут оформить, если будут иметь при себе военно-учетные документы.
- Без военно-учетных документов украинцам могут ограничить консульские услуги для мужчин от 18 до 60 лет.
- Украинцам, постоянно проживающим за границей, также нужно стать на военный учет в Украине. Эту процедуру определяет Кабинет Министров.
Мобилизация женщин
- Женщины не подлежат обязательной мобилизации. Пока они могут стать на военный учет по желанию.
- Женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование и пригодные к службе по состоянию здоровья и возрасту, должны встать на военный учет.
Ограничения
С правительственного проекта закона народные депутаты убрали ограничения на выезд военнообязанных за границу. Кроме того, исключена норма о возможности ареста банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.
В то же время, осталось ограничение на управление автомобилем, кроме случаев, когда установление такого ограничения лишает личность основного источника дохода (например, мужчина работает водителем такси или водителем другого транспортного средства) или транспортное средство используется в связи с инвалидностью или пребыванием на иждивении 1, 2 группы, признанной в установленном порядке или ребенка с инвалидностью. В противном случае работники ТЦК могут обращаться в суд, который примет окончательное решение по лицу, которое в срок не обновило данные. Такое дело будет рассматриваться в суде в течение 30 дней.
Есть норма об ограничениях на консульские услуги для военнообязанных, которые находятся за границей и не обновили свои учетные данные. Таким образом, военнообязанные смогут оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт в консульских учреждениях за границей только при наличии военного билета.
Другие наказания за уклонение от мобилизации и нарушения законодательства о военной службе прописаны в Административном и Уголовном кодексах. Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №10379 с усилением этих наказаний.
Напомним, что Рада не поддержала поправку о демобилизации военных через 36 месяцев непрерывной службы. Из законопроекта о мобилизации исключили вопросы демобилизации даже после 3 лет службы, а также вопросы ротации военнослужащих.
Также добавим, что Рада поддержала правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 в первом чтении 7 февраля. Ко второму чтению комитет подготовил таблицу из более чем 4 300 правок.