Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации

Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.

Статус документа свидетельствует, что он "возвращен с подписью от президента Украины".

Закон вступит в силу через месяц со следующего дня опубликования.

Напомним, законопроект №10449 о мобилизации был принят в целом 11 апреля.

Мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо в течение 60 дней со дня вступления закона в силу обновить свои учетные данные (адрес проживания, номера контактных телефонов, электронная почта, если есть, и другие данные). Это можно сделать, посетив военный комиссариат, центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет призывника. Повестку через электронный кабинет получить невозможно.

Лица, состоящие на военном учете, в добровольном порядке регистрируются в электронном кабинете.

Во время действия военного положения военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ (приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного) и предъявлять его по требованию полиции, работников ТЦК или пограничников. Те, кто проверяет документы, могут вести фото- и видеофиксацию этого процесса.

Лицо, получившее повестку, должно явиться в определенный срок, указанный в повестке, в конкретный территориальный центр комплектования. Отсутствие лица может быть оправдано серьезными причинами, такими как стихийное бедствие, болезнь или смерть близкого родственника. Если лицо не явилось в военкомат вовремя, тогда в течение трех дней необходимо дать объяснение ТЦК о причинах своего отсутствия.

Лица, получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих, подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.

Лица с инвалидностью и находившиеся в плену имеют право на увольнение с военной службы , если они не выразили желания продолжать военную службу.

Добровольцы, которые самостоятельно придут в ТЦК для мобилизации без получения повестки, получат отсрочку сроком на два месяца для подготовки и решения личных дел.