В базах МВД есть данные о сотнях тысяч уклонистов, но повестку могут вручить исключительно работники ТЦК

В полицейских базах розыска содержатся данные о сотнях тысяч людей, которые, по мнению Территориальных центров комплектации, возможно уклоняются от службы в ВСУ.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет Укринформ.

"Полиция с работниками ТЦК может работать на улице – но повестку может вручить исключительно военный, работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах. В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, вероятно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу же этих людей могут проверить работники ТЦК", – заявил Клименко.

Он уточнил, что полиция разыскивает уклоняющихся от мобилизации украинцев из числа тех, кто уже получил на руки повестку.

При этом правоохранители действуют только по письменному обращению работников ТЦК. Но админпротоколы по этой группе людей составляют исключительно работники ТЦК.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации. Закон пока не вступил в силу – это произойдет через месяц после того, как президент Украины Владимир Зеленский подпишет его.

Как относятся украинцы к уклоняющимся от мобилизации

По результатам исследования выявлено довольно разное отношение общества к мобилизации и уклоняющимся от нее. Большинство опрошенных (53,9%) соглашаются с тем, что уклоняющихся можно понять, ведь никто не хочет умирать.

Противоположное мнение высказывают 17,2% респондентов, в то время как примерно 29% затруднились ответить.

Особую толерантность к уклонению от мобилизации демонстрируют жители южных областей, где более 70% опрошенных разделяют эту точку зрения.



