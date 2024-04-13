У базах МВС є дані про сотні тисяч ухилянтів, але повістку можуть вручити виключно працівники ТЦК

У поліцейських базах розшуку містяться дані про сотні тисяч людей, які, на думку Територіальних центрів комплектації, можливо, ухиляються від служби в ЗСУ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише Укрінформ.

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці – але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, імовірно, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", – заявив Клименко.

Він уточнив, що поліція розшукує українців, котрі ухиляються від мобілізації, з числа тих, хто вже отримав на руки повістку.

При цьому правоохоронці діють лише за письмовим зверненням працівників ТЦК. Але адмінпротоколи щодо цієї групи людей складають виключно працівники ТЦК.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня прийняла в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію. Закон поки ще не набув чинності - це станеться через місяць після того, як президент України Володимир Зеленський підпише його.

Як ставляться українці до тих, хто ухиляється від мобілізації

За результатами дослідження виявлено досить різне ставлення суспільства до мобілізації та тих, хто від неї ухиляється. Більшість опитаних (53,9%) погоджуються з тим, що тих, хто ухиляється, можна зрозуміти, адже ніхто не хоче помирати.

Протилежну думку висловлюють 17,2% респондентів, тоді як приблизно 29% не визначилися з відповіддю.

Особливу толерантність до ухилення від мобілізації демонструють жителі південних областей, де понад 70% опитаних поділяють цю точку зору.



