Як ставляться українці до тих, хто ухиляється від мобілізації - опитування

За результатами дослідження виявлено досить різне ставлення суспільства до мобілізації та тих, хто від неї ухиляється. Більшість опитаних (53,9%) погоджуються з тим, що тих, хто ухиляється, можна зрозуміти, адже ніхто не хоче помирати.

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Про це свідчать дані презентованого в агентстві "Інтерфакс-Україна" опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України.

Протилежну думку висловлюють 17,2% респондентів, тоді як приблизно 29% не визначилися з відповіддю. Особливу толерантність до ухилення від мобілізації демонструють жителі південних областей, де понад 70% опитаних поділяють цю точку зору.

Інфографіка delo.ua

Соціологи також відзначають, що майже 43% опитаних соромно за чоловіків, які уникають мобілізації. Серед опитаних у південних регіонах - 50%.

У звіті до опитування зазначено, що таке двозначне сприйняття мобілізації в суспільстві, яке може мати місце як на загальнонаціональному рівні, так і в особистому сприйнятті окремих осіб, становить серйозний виклик для військового та політичного керівництва країни.

"Суперечливе ставлення до мобілізації, що може проявлятися і на рівні суспільної свідомості і у свідомості окремих громадян, є вагомим викликом для воєнно-політичного керівництва держави та потребуватиме застосування психологічно обґрунтованих заходів для ефективного забезпечення мобілізації", - кажуть експерти.

Окрім цього, в суспільстві змінюються варіанти бачення перемоги. 39,4% опитаних українців вважають, що Україна переможе в тому випадку, якщо РФ відведе війська за межі територій, захоплених із 24 лютого 2022 року (минулого року так вважало 30,4%).

З таким твердженням не погоджуються 26,2% (рік тому було 42%).

Додамо, майже 70% опитаних громадян України вірять у те, що Україна здатна відновити економічний потенціал після перемоги і зможе вийти на той соціально-економічний рівень розвитку, який був до початку російської агресії. Більше половини опитаних готові долучитися до відновлення через працевлаштування.

Опитування проводилося з 1 по 15 березня 2024 року методом очних (face-to-face) інтерв'ю. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com