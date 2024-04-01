Как относятся украинцы к уклоняющимся от мобилизации - опрос

По результатам исследования выявлено довольно разное отношение общества к мобилизации и уклоняющимся от нее. Большинство опрошенных (53,9%) соглашаются с тем, что уклоняющихся можно понять, ведь никто не хочет умирать.

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Об этом свидетельствуют данные представленного в агентстве " Интерфакс-Украина " опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины.

Противоположное мнение высказывают 17,2% респондентов, в то время как примерно 29% затруднились ответить. Особую толерантность к уклонению от мобилизации демонстрируют жители южных областей, где более 70% опрошенных разделяют эту точку зрения.

Инфографика delo.ua

Социологи также отмечают, что почти 43% опрошенных стыдно за мужчин, избегающих мобилизации. Среди опрошенных в южных регионах – 50%.

В отчете к опросу отмечено, что такое двусмысленное восприятие мобилизации в обществе, которое может иметь место как на общенациональном уровне, так и в личном восприятии отдельных лиц, представляет серьезный вызов для военного и политического руководства страны.

"Противоречивое отношение к мобилизации, которое может проявляться и на уровне общественного сознания и в сознании отдельных граждан, является весомым вызовом для военно-политического руководства государства и потребует применения психологически обоснованных мер для эффективного обеспечения мобилизации", - говорят эксперты.

Кроме того, в обществе изменяются варианты видения победы. 39,4% опрошенных украинцев считают, что Украина победит в том случае, если РФ уведет войска за пределы территорий, захваченных с 24 февраля 2022 (в прошлом году так считало 30,4%).

С таким утверждением не согласны 26,2% (год назад было 42%).

Добавим, почти 70% опрошенных граждан Украины верят в то, что Украина способна восстановить экономический потенциал после победы и сможет выйти на социально-экономический уровень развития, который был до начала российской агрессии. Более половины опрошенных готовы присоединиться к восстановлению из-за трудоустройства.

Опрос проводился с 1 по 15 марта 2024 методом очных (face-to-face) интервью. Опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Украине территории. Выборка представляет взрослое население Украины. Ошибка выборки составляет 3,2%.

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