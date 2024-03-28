Сколько украинцев верят в восстановление экономики после войны и готовы помогать в этом - опрос

Почти 70% опрошенных граждан Украины верят в то, что Украина способна восстановить экономический потенциал после победы и сможет выйти на социально-экономический уровень развития, который был до начала российской агрессии. Более половины опрошенных готовы присоединиться к восстановлению из-за трудоустройства.

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Об этом на пресс-конференции в " Укринформе " сказал аналитик безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, презентуя результаты общенационального социологического опроса по оценке украинцами усилий государства по восстановлению.

По его словам, в такое возрождение верят 68,3%, а скептически настроены 15% респондентов.

Инфографика "Укринформа"

Результаты опроса показывают, что жители южных регионов Украины наиболее пессимистично настроены на возможности страны восстановить свои социально-экономические показатели: 31% из них сомневаются в успехе, по сравнению со средним показателем в 13% среди других регионов.

Большинство опрошенных считают, что процесс восстановления после войны будет длительным, предусматривая сроки от двух до пяти лет по оценкам 16,5% респондентов, пять до восьми лет – 21%, восемь до десяти лет – 18%, а более десяти лет – 22%.

Относительно непосредственного участия в процессе восстановления 15% готовы оказать финансовую поддержку или заняться волонтерством, а 19% рассматривают возможность активного взноса. Между тем, 51% опрошенных считают себя частью экономически активного населения, которое присоединится к восстановлению через трудоустройство, а 19,5% намерены получить новую квалификацию для участия в проектах восстановления. Однако 15% респондентов не видят себя в роли участников обновления.

Инфографика "Укринформа"

Молодежь и люди среднего возраста активнее выражают готовность к участию в восстановлении, в отличие от респондентов старше 60 лет, 43% из которых не считают себя потенциальными участниками процесса против среднего показателя в 6% среди младших возрастов.

Среди главных препятствий для скорейшего восстановления опрошенные выделили масштабы разрушений (70%), коррупцию на уровне государства (58%) и местных органов (52%). По мнению респондентов, приоритетными направлениями восстановления являются разминирование (76,5%), реконструкция жилья и инфраструктуры (73%), психологическая поддержка и интеграция ветеранов (51%), создание новых рабочих мест (50,5%).

Лидирующую роль в восстановлении страны, по данным опроса, будут играть правительство Украины (53%) и международные партнеры (51,5%).

Однако большинство украинцев (57% опрошенных) считают, что значительная часть средств, предоставленная на восстановление, будет потеряна из-за коррупции. Только 10% участников опроса не согласны с этим мнением. В частности, скепсис по использованию помощи наиболее распространен среди жителей южных и восточных областей, где 74% и 69% соответственно склонны верить в возможное хищение средств, в то время как среди других регионов такого мнения придерживаются в среднем 49,5%.

Добавим, что 55% опрошенных украинцев говорят, что устали от войны, хотя в апреле 2023 года этот показатель составлял 50%. Среди других распространённых эмоций респонденты назвали напряженность (43%), раздражение (32%), бессилие (31%) и разочарование (29%).

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в период с 3 по 12 марта 2024 методом face-to-face. Опрошен 2001 год респондента в возрасте от 18 лет. Опрос проводился по многоступенчатой выборке с использованием случайного отбора населенных пунктов на первых этапах и квотным отбором респондентов на заключительном этапе. Выборочная совокупность воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года.

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