Среди украинцев выросли уровень трудоустроенности и усталость от войны - опрос

Исследовательская компания Gradus Research провела опрос среди украинцев, чтобы узнать, как они видят перспективы обновления Украины, как влияет война на их повседневную жизнь и какие эмоции они испытывают.

Об этом говорится на сайте компании Gradus Research.

Согласно опросу, уровень трудоустроенности среди опрошенных украинцев практически втрое увеличился с начала полномасштабного вторжения, достигнув 62% (по сравнению с 24% в марте 2022 года). Безработными являются 28% респондентов и 8% — работают, но не работают.

Между тем количество получающих заработную плату и уверенных в ее получении в будущем составляет 55%, что является положительным ростом по сравнению с 21% в марте 2022 года.

Отметим, что на конец 2023 года, несмотря на официальные данные, свидетельствующие об уменьшении количества зарегистрированных безработных в 2023 году, фактический показатель безработицы почти вдвое увеличился по сравнению с довоенным 2021 годом.

Зафиксировано также увеличение доли украинцев, которые общаются в обиходе на украинском языке, до 65%. В апреле 2022 года этот показатель составлял 53%, что свидетельствует о постепенном росте использования государственного языка в ежедневном общении.

Добавим, омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что в 2023 году поступило на 30% больше обращений о нарушении языкового закона, чем в 2022 году. Большинство таких случаев зафиксировано в Киеве.

Что касается перспектив восстановления жизни после войны, более трети респондентов (37%) считают, что это может занять более пяти лет по сравнению с 31% в апреле 2023 года.

Согласно опросу, 55% опрошенных основным своим состоянием называют усталость, хотя во время прошлого опроса в апреле 2023 г. этот показатель составлял 50%. Среди других распространённых эмоций напряженность (43%), раздражение (32%), бессилие (31%) и разочарование (29%).

Исследование было проведено в рамках 9-й волны проекта "Градус общества во время войны" компанией Gradus Research с 20 по 23 декабря 2023 года. Опрос проводился методом заполнения анкеты в специальном мобильном приложении. Участие приняли 1330 респондентов в возрасте 18-60 лет.

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