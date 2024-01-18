Серед українців зросли рівень працевлаштованості та втома від війни - опитування

Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування серед українців, щоб дізнатися, як вони бачать перспективи відновлення України, як впливає війна на їхнє щоденне життя та які емоції вони переживають.

Про це йдеться на сайті компанія Gradus Research.

Згідно з опитуванням, рівень працевлаштованості серед опитаних українців практично втричі збільшився від початку повномасштабного вторгнення, досягнувши 62% (порівняно з 24% у березні 2022 року). Безробітними є 28% респондентів і 8% — мають роботу, але не працюють.

Тим часом, кількість тих, хто отримує заробітну плату і впевнений у її отриманні в майбутньому, складає 55%, що є позитивним зростанням порівняно з 21% у березні 2022 року.

Зауважимо, що станом на кінець 2023 року, попри офіційні дані, які свідчать про зменшення кількості зареєстрованих безробітних у 2023 році, фактичний показник безробіття майже удвічі збільшився порівняно з довоєнним 2021 роком.

Зафіксовано також збільшення частки українців, які спілкуються в побуті українською мовою, до 65%. У квітні 2022 року цей показник складав 53%, що свідчить про поступове зростання використання державної мови в щоденному спілкуванні.

Додамо, омбудсмен із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що у 2023 році надійшло на 30% більше звернень про порушення мовного закону, ніж в 2022-му. Більшість таких випадків зафіксували у Києві.

Щодо перспектив відновлення життя після війни, більше третини респондентів (37%) вважають, що це може зайняти понад п'ять років, в порівнянні з 31% у квітні 2023 року.

Згідно з опитуванням, 55% опитаних основним своїм станом називають втому, хоча під час минулого опитування в квітні 2023 цей показник становив 50%. Серед інших поширених емоцій напруженість (43%), роздратування (32%), безсилля (31%) та розчарування (29%).

Дослідження було проведено в межах 9-ї хвилі проєкту "Градус суспільства під час війни" компанією Gradus Research з 20 по 23 грудня 2023 року. Опитування проводилося методом заповнення анкети у спеціальному мобільному додатку. Участь взяли 1330 респондентів у віці 18-60 років.

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