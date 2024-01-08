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У 2023 році безробіття в Україні вдвічі перевищило довоєнні показники – Гетманцев
Станом на кінець 2023 року, попри офіційні дані, які свідчать про зменшення кількості зареєстрованих безробітних у 2023 році, фактичний показник безробіття майже удвічі збільшився порівняно з довоєнним 2021 роком.
Про це розповів голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "РБК-Україна".
За його словами, офіційні розрахунки проводилися за методикою Міжнародної організації праці. Згідно з ними безробіття в Україні складає 19%, що удвічі перевищує показник 2021 року.
Гетманцев також наголосив, що офіційна статистика не відображає тих, хто уникає реєстрації через небажання бути мобілізованим.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Ні, це офіційні дані щодо зареєстрованого безробіття. Якщо рахувати за методикою міжнародної організації праці, то у нас безробіття 19% - у 2 рази більше, ніж було у 2021 році. Ми розуміємо, що офіційна статистика не відображає тих, хто уникає мобілізації. Тому у фонді зайнятості у нас значиться менше 100 тисяч безробітних", - розповідає він.
Зростання безробіття тягне за собою зубожіння населення, але це за словами Гетманцева, є звичною реальністю в часи війни.
"Війна в країні, найбільший конфлікт у світі з 1945 року. Під час війни люди бідніють. І немає жодного уряду, який помахом чарівної палички взяв і зробив би їх багатшим. Війна – це такий період, коли всі біднішають. Через війну у нас суттєво зросло безробіття та рівень бідності. Це абсолютно передбачувано", - констатує він.
Скільки в Україні безробітних
Протягом минуло року кількість зареєстрованих безробітних в Україні зменшилася майже вдвічі. У лютому 2023 року кількість безробітних сягала 150 тисяч, а у лютому минулого року цифри були значно більшими - 313,8 тисяч. Найбільше серед безробітних це жінки –106,7 тисяч, чоловіків лише 43,3 тис. Найчастіше без заробітку опиняються українці у віці від 35 до 44 років (29%) і від 45 до 55 років (29%).
У травні в НБУ повідомляли, що рівень безробіття поступово знижуватиметься: у 2023 році – до 18,3%, у 2024 році – до 16,5%, а у 2025 році – до 14,7%.
Найбільше безробітних зареєстровано у прифронтових регіонах, які потрапляють під постійні обстріли. У Запорізькій області – це 9 тисяч, у Дніпропетровській - 7 тисяч, Харківській - 6,7 тисяч і Сумській - 6,4 тисяч.
Найменше зареєстровано безробітних у Чернівецькій (1,2 тисяч), Закарпатській (1,5 тисяч) і Тернопільській (1,8 тисяч) областях.
Додамо, у липні 2022 уряд запустив реформу, згідно якої зареєстровані безробітні, які не працевлаштувалися протягом 30 днів, залучатимуться до суспільно корисних робіт. Під такими роботами в Кабміні мають на увазі розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному регіоні, визначатиме місцева влада. За цю працю платитимуть "мінімалку" – 6,5 тис. грн.
Джерело фото: ua.depositphotos.com