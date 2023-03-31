В Україні спростили процедуру отримання статусу безробітного: що змінилося

Кабінет Міністрів спростив умови подання документів для отримання статусу зареєстрованого безробітного та уточнив порядок отримання цього статусу онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Надання статусу безробітного буде і далі проходити у тому числі в електронній формі. Це полегшить процес подачі документів внутрішньо переміщеним особам, особам, які перебувають на тимчасово окупованій території, або на території, на якій ведуться бойові дії. Також спрощується процес реєстрації для людей, які втратили документи, або у яких досі не були розірвані трудові відносини з роботодавцем, який знаходиться на території, де ведуться активні бойові дії", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Також новий порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, передбачає такі зміни:

затверджено умови надання статусу зареєстрованого безробітного членам добровольчих формувань територіальної громади та перебування їх на обліку під час воєнного стану;

робоче спілкування безробітного з кар’єрним радником (спеціалізованим кар’єрним радником) щодо пошуку роботи прирівнюється до особистого відвідування центру зайнятості;

затверджені нові критерії підходящої роботи, у тому числі під час воєнного стану;

були доповнені підстави припинення реєстрації безробітних щодо перебування за кордоном.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 10 лютого затвердив новий порядок надання компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних.