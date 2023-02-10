Кабмін ввів новий порядок компенсацій роботодавцям за працевлаштування безробіних: за кого саме платитимуть

Кабінет міністрів затвердив новий порядок надання компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних. Як повідомляє Міністерство економіки, відповідне рішення було ухвалене на засіданні 10 лютого.

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Порядок передбачає надання роботодавцям трьох видів компенсацій. Зокрема, це компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соцвнеску за відповідну особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску.

Їх будуть надавати за працевлаштування на строк не менше ніж 2 роки за направленням центру зайнятості певних зареєстрованих безробітних з числа осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць. Загальна тривалість виплати компенсації становитиме 12 місяців впродовж наступних двох років.

Йдеться про такі категорії безробітного населення:

• один з батьків або особа, яка їх замінює і:

- має на утриманні дитину (дітей) віком до 6 років;

- виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;

- утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

• особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

• особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

• особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть прийматися на роботу в якості винятку;

• особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.



Також роботодавці зможуть отримувати компенсацію 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної зарплати за працевлаштування осіб за направленням центру зайнятості на строк не менше року.

Для цього треба буде прийняти на роботу людей з інвалідністю та учасників бойових дій, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років або які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць. Загальна тривалість виплати такої компенсації становитиме 6 місяців впродовж наступного року.

Крім того, 50% мінімальної зарплати за особу на місяць роботодавці отримуватимуть за умови працевлаштування за направленням центру зайнятості зареєстрованого безробітного із числа осіб:

• віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;

• віком до 35 років – на перше робоче місце;

• звільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби – на перше робоче місце після такого звільнення.



Загальна тривалість виплати такої компенсації становить не більше 6 місяців за умови збереження гарантій зайнятості особи протягом періоду, що перевищує виплати у два рази.

За рахунок розширення програм виплат компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій безробітних, яким буває складно знайти роботу, уряд хоче покращими ситуацію на ринку праці.

Як зазаначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлії Свириденко, наразі проблема безробіття стала однією з головних, яку має вирішувати Кабмін, оскільки повномасштабна війна Росії проти України зруйнувала багато підприємств і змусила мільйони українців переїхати.

"Зокрема, це молодь, яка шукає перше робоче місце, ветерани, люди передпенсійного віку. Розраховуємо збільшити рівень зайнятості українців завдяки економічному стимулюванню роботодавців. На цю програму уряд передбачив цього року 400 мільйонів гривень", - вказала она.

Нагадаємо також, що наприкінці січня уряд вдосконалив програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.