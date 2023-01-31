Кабмін вніс в Раду законопроект про скасування 2% податку для підприємців

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект №8401, котрий передбачає внесення змін до Податкового кодексу. Зокрема в документі передбачено скасування 2% податку для підприємців та повернення 3 групи оподаткування на довоєнні ставки з липня цього року.

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Наразі текст законопроекту ще не опубліковано на сайті парламенту.

Як зазначив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук, законопроект має на меті виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 08 грудня 2022, відповідно до якого, поміж іншого, Україна взяла на себе зобов’язання якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкової політики.

Проектом Закону передбачається, що окремі норми законодавства діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023, зокрема:

- можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу;

- можливість для ФОПів платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;

- зупинення проведення документальних перевірок;

- зупинення перебігу певних строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

- незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій / програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Також законопроектом пропонується встановити, що у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 липня 2023 та завершені до дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, штрафні санкції, нараховані на суму такого податкового зобов’язання, скасовуються, а пеня не нараховується. Сума сплаченого податкового зобов’язання оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що зазначена ініціатива не була несподіванкою: ще в грудні про розробку цього законопроекта Мінфіном повідомляв голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що єдиний податок у 2% було введено у березні, "коли вся економіка перебувала в зацепінні від шоку війни", і це стало одним з факторів, які оживили український бізнес.

Загалом, за даними Гетманцева, на 2%-не оподаткування перейшло 313 тисяч 062 підприємців. Надходження ж єдиного податку від юридичних осіб-платників третьої групи за 2022 рік склали 6,02 мільярда гривень.