Мінфін готує законопроект про скасування 2% податку для підприємців

Міністерство фінансів України готує законопроект про скасування 2% податку для підприємців та повернення 3 групи оподаткування на довоєнні ставки з липня

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Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Він нагадав, 2% податок було введено у березні, невдовзі після початку російського вторгнення, коли вся економіка перебувала в заціпенінні від шоку війни.

Податок став тим фактором, який, серед інших, оживив підприємства. За цей час на таку систему оподаткування перейшли понад 313 тисяч підприємців.

Надходження єдиного податку від юридичних осіб – платників третьої групи за 2022 рік становлять 6020 млн грн єдиного податку.

Наразі, за словами Гетьманцева, Мінфін готує законопроєкт щодо скасування 2% податку та повернення 3-ї групи оподаткування на довоєнні ставки з 1 липня.

Зазначимо, рішення про те, щоб частково знизити податкове навантаження на бізнес, Верховна Рада ухвалила у березні. Йдеться про законопроект 7137-д, який передбачав зменшення паливного ПДВ до 7% та анулювання акцизів на пальне, звільнення підприємців від сплати ЄСВ на час воєнного стану, добровільність сплати єдиного податку для СПД 1-2 груп спрощеної системи.

Серед усього іншого депутати заклали і можливість для малого та середнього бізнесу сплачувати єдиний податок за ставкою 2% з обороту. Ця норма поширюється як на підприємців, так і на компанії (юрособи), які працюють на 3-й групі ЄП та річний оборот яких не перевищує 10 млрд грн. При цьому бізнес, який мігрував на спецрежим, звільняється від сплати податку на прибуток, ПДВ, земельного податку. Крім цього, депутати зняли обмеження на кількість співробітників, які можуть найняти роботодавцем, який сплачує 2% з обороту.

Нагадаємо, що для підприємців 3-ї групи ЄП стандартні ставки податку становлять 3% плюс ПДВ або 5% із включеним уже до цієї ставки ПДВ.

Оскільки законопроект про скасування пільгового режиму ще у розробці, поки що складно сказати, яким він буде. Народний депутат, перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, наприклад, вважає, що у підприємців має бути час, щоб обрати іншу систему оподаткування. Скажімо, повернутися на сплату стандартних 5% для 3-ї групи ЄП або перейти на загальну систему зі сплатою податку на прибуток за ставкою 18%.