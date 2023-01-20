Минфин готовит законопроект об отмене 2% налога для предпринимателей

Министерство финансов Украины готовит законопроект об отмене 2% налога для предпринимателей и возврате 3 группы налогообложения на довоенные ставки с июля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.

Он напомнил, что 2% налог был введен в марте, вскоре после начала российского вторжения, когда вся экономика находилась в оцепенении от шока войны.

Налог стал тем фактором, который среди прочих оживил предприятия. За это время на такую систему налогообложения перешли более 313 тысяч предпринимателей.

Поступления единого налога от юридических лиц – плательщиков третьей группы за 2022 год составляют 6020 млн. грн. единого налога.

По словам Гетьманцева, Минфин готовит законопроект об отмене 2% налога и возврате 3-й группы налогообложения на довоенные ставки с 1 июля.

Отметим, решение о том, чтобы частично снизить налоговую нагрузку на бизнес, Верховная Рада приняла в марте. Речь идет о законопроекте 7137-д, который предусматривал уменьшение топливного НДС до 7% и аннулирование акцизов на горючее, освобождение предпринимателей от уплаты ЕСВ на время военного положения, добровольность уплаты единого налога для СПД 1-2 групп упрощенной системы.

Среди всего прочего депутаты заложили возможность для малого и среднего бизнеса платить единый налог по ставке 2% с оборота. Эта норма распространяется как на предпринимателей, так и на компании (юрлица), работающие на 3-й группе ЕП и годовой оборот которых не превышает 10 млрд. грн. При этом мигрировавший на спецрежим бизнес освобождается от уплаты налога на прибыль, НДС, земельного налога. Кроме того, депутаты сняли ограничения на количество сотрудников, которые могут нанять работодателем, который платит 2% с оборота.

Напомним, что для предпринимателей 3-й группы ЕН стандартные ставки налога составляют 3% плюс НДС или 5% с включенным уже в эту ставку НДС.

Поскольку законопроект об отмене льготного режима еще в разработке пока сложно сказать, каким он будет. Народный депутат, первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк, например, считает, что у предпринимателей должно быть время, чтобы выбрать другую систему налогообложения. Скажем, возвратиться на уплату стандартных 5% для 3-й группы ЕП или перейти на общую систему с уплатой налога на прибыль по ставке 18%.