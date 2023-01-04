Рост ставок, отмена льгот и проверки. К чему готовиться налогоплательщикам в 2023 году

Авансовые платежи по налогу на прибыль для обменных пунктов, отмена спецрежима с уплатой единого налога по ставке 2% и обновленные правила регистрации НДС-накладных – это лишь часть налоговых новшеств на 2023 год.

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С приходом нового года в Украине традиционно начинают действовать поправки в налоговое законодательство. Наступивший 2023-й не стал исключением. Правда, налоговых новаций не так много, как было в предыдущие годы, и они в основном технические. Тем не менее, налоговая нагрузка в целом на бизнес вырастет. Как из-за повышения ставок, так и в связи с ликвидацией некоторых льгот. Кроме того, предпринимателям следует приготовиться к возобновлению полноценных проверок.

Изменения для предпринимателей

Для малого бизнеса главным событием января становится повышение минимальной зарплаты (МЗП), поскольку "минималка" влияет как на единый налог, так и на сумму единого соцвзноса (ЕСВ), который необходимо уплачивать в госбюджет. В 2023 году увеличение МЗП как таковое не произошло, поскольку это случилось еще 1 октября 2022 года. Но все-таки не лишним будет напомнить о том, как изменилась минимальная зарплата.

Итого, на сегодняшний день ее размер составляет 6700 грн, это на 200 грн больше, чем годом ранее . Таким образом, предприниматели на второй группе упрощенной системы налогообложения, у которых ставка единого налога (ЕН) составляет 20% МЗП, в 2023 году будут платить ежемесячно 1340 грн. Минимальная сумма ЕСВ как для предпринимателей, которые уплачивают его за себя, так и для работодателей, имеющих наемных сотрудников, эквивалентна 1474 грн в месяц при ставке 22% минималки. Год назад ежемесячный платеж по ЕСВ был на уровне 1430 грн.

У субъектов предпринимательской деятельности (СПД) первой группы упрощенки единый налог привязан не к МЗП, а к прожиточному минимуму. Ставка – 10%. Прожиточный минимум в Украине вырос 1 декабря 2022 года с 2508 до 2589. Поэтому, в течение 2023 года первая группа будет платить ЕН в размере 258,9 грн в месяц .

С 1 января изменилась форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах (приказ Минфина № 143 от 17 мая 2022 года). В отчетности появилось два новых приложения.

Форма 4 (Ф4), где проводится расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), военному сбору и налогу на доход от продажи объектов недвижимого и/или движимого имущества.

Форма с расчетом минимального налогового обязательства. Ее будут заполнять предприниматели (кроме упрощенцев), которые владеют сельскохозяйственными угодьями или арендуют земельные участки сельхозназначения.



Также с 1 января 2023 года действует обязанность по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль за каждый обменный пункт. Владелец обменника должен заплатить сумму, равную трем минимальным зарплатам (20,1 тыс грн) за каждую точку обмена в населенном пункте, численность жителей которого превышает 50 тыс, и сумму, эквивалентную одной МЗП в населенном пункте, где проживает менее 50 тыс человек. Игорь Ясько управляющий партнер юридической компании Winner

При этом в первом полугодии 2023 года обменные пункты платят авансовые взносы с применением корректирующего коэффициента 0,33, а во втором полугодии 2023 года – с применением коэффициента 0,66.

Изменения для среднего и крупного бизнеса

С 1 января 2023 года для больших компаний введена обязательная подача по запросу Государственной налоговой службы (ГНС) стандартного аудиторского файла, который содержит информацию о наличии и состоянии активов, о собственном капитале и обязательствах, данные об изменениях в финансово-хозяйственном состоянии предприятия за определенный период.

Начиная с 2023 года ряды плательщиков налога на прибыль в Украине пополнили контролируемые иностранные компании (КИК) . Это юрлица, зарегистрированные в иностранном государстве, но которые находятся под контролем резидента/резидентов Украины.

"На КИК распространяются особые правила определения налога на прибыль. В частности, корректировка прибыли на определенные налоговые разницы и условия освобождения от налогообложения при наличии международных соглашений по устранению двойного налогообложения", – комментирует главный бухгалтер юридической компании GLS Наталья Бута.

С 11 января 2023 года вступает в силу постановление Кабинета Министров № 1428 с поправками в процедуру блокировки НДС-накладных/расчетов корректировки . Нормы этого документа возобновляют регистрацию накладных, заблокированных с 14 октября 2022 года, если налогоплательщик корректно указал перечень операций с кодами товаров согласно классификатору УКТВЭД или с кодами услуг согласно классификатору ГКПУ.

"Расширены признаки безусловной регистрации НН/РК, в частности, исключены из мониторинга: налоговые накладные, в которых сумма поставки не превышает 5 тыс грн; расчеты корректировки, в которых абсолютное значение суммы корректировки на уменьшение/увеличение суммы компенсации (возврата НДС – ред.) не превышает 5 тыс грн", – объясняет Игорь Ясько.

Напомним, что 14 октября 2022 года вступил в силу обновленный порядок регистрации НДС-накладных, утвержденный постановлением Кабмина № 1154. После этого практически все плательщики НДС столкнулись с блокировкой, так как ГНС получила право отменять регистрацию даже тех накладных, которые ее уже прошли. Кроме того, массово стали попадать под блокировку операции на незначительные суммы.

Льготы остаются в прошлом

После 24 февраля 2022 года Верховная Рада предоставила бизнесу немало налоговых льгот. Начиная со снижения топливных налогов и освобождения импорта от пошлины и НДС, и заканчивая внедрением спецрежима для упрощенцев третьей группы, которые во время военного положения могут платить ЕН по ставке 2% с оборота (стандартная ставка – 5%).

Тем не менее, большинство льгот парламентарии в течение 2022 года уже забрали. И в наступившем году этот процесс продолжится.

Например, 1 января истек срок действия режима освобождения от налогообложения НДС при ввозе в Украину отдельных товаров, используемых в области кинематографии, и возвращена уплата НДС при поставках программной продукции.

Также Кабмин в рамках обновленного меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) обязался вплоть до 1 июля 2023 года отменить льготный режим для упрощенцев (как для физлиц-предпринимателей, так и для юрлиц), которые платят ЕН по ставке 2% . По данным профильного комитета парламента по налогам, на этот спецрежим перешли свыше 300 тыс налогоплательщиков. Тем не менее, госбюджет из-за льготы недополучает большие суммы.

"Вместо НДС, который составляет 20%, и налога на прибыль по ставке 18%, предприятия начали платить 2% валового дохода, в результате чего бюджет вместо 200 тыс грн в день получает 23 тыс грн, а это значительные потери", – говорит Наталья Бута.

Проверок станет больше

Еще одна неприятная новость – это возобновление контрольно-ревизионных мероприятий. Пока что действует формальный мораторий на проверки. Но и Рада, и правительство постепенно расширяют права ревизоров.

Весной 2022 года вступил в силу закон № 2260-IX, который разблокировал камеральные, фактические и документальные внеплановые проверки налогоплательщиков (пусть и с некоторыми ограничениями). А в начале декабря Кабмин утвердил постановление № 1363, которое позволяет в условиях военного положения проводить внеплановые проверки бизнеса. "Кабмин, по сути, разрешил абсолютно всем контролирующим органам выйти на «охоту" на бизнес. А это примерно 80 ведомств», – комментирует Евгений Рияко, управляющий партнер юридической компании Riyako&Partners.

Опять-таки, в рамках обязательств перед МВФ, украинская власть намерена полностью отказаться от моратория на проверки летом 2023 года. В первую очередь, речь идет именно о налоговых проверках. Причина все та же: потери госбюджета из-за уклонения от уплаты налогов.

В частности, ГНС уже обнародовала график документальных плановых проверок на 2023 год.

97% этого плана-графика составляют налогоплательщики, плановые проверки которых не были начаты в 2022 году и которые по результатам подачи отчетности имеют риски неуплаты налогов. Всего в план-график включено 2,22 тыс плательщиков с объемами задекларированных доходов за 2021 год в размере 1,3 трлн грн и расчетными потерями бюджета в сумме 11,5 млрд грн. Наталья Бута главный бухгалтер юридической компании GLS

Разумеется, когда мораторий на проверки будет окончательно снят, активность инспекторов и проверяющих разных мастей возрастет в разы.