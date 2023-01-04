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Рост ставок, отмена льгот и проверки. К чему готовиться налогоплательщикам в 2023 году
Авансовые платежи по налогу на прибыль для обменных пунктов, отмена спецрежима с уплатой единого налога по ставке 2% и обновленные правила регистрации НДС-накладных – это лишь часть налоговых новшеств на 2023 год.
С приходом нового года в Украине традиционно начинают действовать поправки в налоговое законодательство. Наступивший 2023-й не стал исключением. Правда, налоговых новаций не так много, как было в предыдущие годы, и они в основном технические. Тем не менее, налоговая нагрузка в целом на бизнес вырастет. Как из-за повышения ставок, так и в связи с ликвидацией некоторых льгот. Кроме того, предпринимателям следует приготовиться к возобновлению полноценных проверок.
Изменения для предпринимателей
Для малого бизнеса главным событием января становится повышение минимальной зарплаты (МЗП), поскольку "минималка" влияет как на единый налог, так и на сумму единого соцвзноса (ЕСВ), который необходимо уплачивать в госбюджет. В 2023 году увеличение МЗП как таковое не произошло, поскольку это случилось еще 1 октября 2022 года. Но все-таки не лишним будет напомнить о том, как изменилась минимальная зарплата.
Итого, на сегодняшний день ее размер составляет 6700 грн, это на 200 грн больше, чем годом ранее. Таким образом, предприниматели на второй группе упрощенной системы налогообложения, у которых ставка единого налога (ЕН) составляет 20% МЗП, в 2023 году будут платить ежемесячно 1340 грн. Минимальная сумма ЕСВ как для предпринимателей, которые уплачивают его за себя, так и для работодателей, имеющих наемных сотрудников, эквивалентна 1474 грн в месяц при ставке 22% минималки. Год назад ежемесячный платеж по ЕСВ был на уровне 1430 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
У субъектов предпринимательской деятельности (СПД) первой группы упрощенки единый налог привязан не к МЗП, а к прожиточному минимуму. Ставка – 10%. Прожиточный минимум в Украине вырос 1 декабря 2022 года с 2508 до 2589. Поэтому, в течение 2023 года первая группа будет платить ЕН в размере 258,9 грн в месяц.
С 1 января изменилась форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах (приказ Минфина № 143 от 17 мая 2022 года). В отчетности появилось два новых приложения.
- Форма 4 (Ф4), где проводится расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), военному сбору и налогу на доход от продажи объектов недвижимого и/или движимого имущества.
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Форма с расчетом минимального налогового обязательства. Ее будут заполнять предприниматели (кроме упрощенцев), которые владеют сельскохозяйственными угодьями или арендуют земельные участки сельхозназначения.
При этом в первом полугодии 2023 года обменные пункты платят авансовые взносы с применением корректирующего коэффициента 0,33, а во втором полугодии 2023 года – с применением коэффициента 0,66.
Изменения для среднего и крупного бизнеса
С 1 января 2023 года для больших компаний введена обязательная подача по запросу Государственной налоговой службы (ГНС) стандартного аудиторского файла, который содержит информацию о наличии и состоянии активов, о собственном капитале и обязательствах, данные об изменениях в финансово-хозяйственном состоянии предприятия за определенный период.
Начиная с 2023 года ряды плательщиков налога на прибыль в Украине пополнили контролируемые иностранные компании (КИК). Это юрлица, зарегистрированные в иностранном государстве, но которые находятся под контролем резидента/резидентов Украины.
"На КИК распространяются особые правила определения налога на прибыль. В частности, корректировка прибыли на определенные налоговые разницы и условия освобождения от налогообложения при наличии международных соглашений по устранению двойного налогообложения", – комментирует главный бухгалтер юридической компании GLS Наталья Бута.
С 11 января 2023 года вступает в силу постановление Кабинета Министров № 1428 с поправками в процедуру блокировки НДС-накладных/расчетов корректировки. Нормы этого документа возобновляют регистрацию накладных, заблокированных с 14 октября 2022 года, если налогоплательщик корректно указал перечень операций с кодами товаров согласно классификатору УКТВЭД или с кодами услуг согласно классификатору ГКПУ.
"Расширены признаки безусловной регистрации НН/РК, в частности, исключены из мониторинга: налоговые накладные, в которых сумма поставки не превышает 5 тыс грн; расчеты корректировки, в которых абсолютное значение суммы корректировки на уменьшение/увеличение суммы компенсации (возврата НДС – ред.) не превышает 5 тыс грн", – объясняет Игорь Ясько.
Напомним, что 14 октября 2022 года вступил в силу обновленный порядок регистрации НДС-накладных, утвержденный постановлением Кабмина № 1154. После этого практически все плательщики НДС столкнулись с блокировкой, так как ГНС получила право отменять регистрацию даже тех накладных, которые ее уже прошли. Кроме того, массово стали попадать под блокировку операции на незначительные суммы.
Льготы остаются в прошлом
После 24 февраля 2022 года Верховная Рада предоставила бизнесу немало налоговых льгот. Начиная со снижения топливных налогов и освобождения импорта от пошлины и НДС, и заканчивая внедрением спецрежима для упрощенцев третьей группы, которые во время военного положения могут платить ЕН по ставке 2% с оборота (стандартная ставка – 5%).
Тем не менее, большинство льгот парламентарии в течение 2022 года уже забрали. И в наступившем году этот процесс продолжится.
Например, 1 января истек срок действия режима освобождения от налогообложения НДС при ввозе в Украину отдельных товаров, используемых в области кинематографии, и возвращена уплата НДС при поставках программной продукции.
Также Кабмин в рамках обновленного меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) обязался вплоть до 1 июля 2023 года отменить льготный режим для упрощенцев (как для физлиц-предпринимателей, так и для юрлиц), которые платят ЕН по ставке 2%. По данным профильного комитета парламента по налогам, на этот спецрежим перешли свыше 300 тыс налогоплательщиков. Тем не менее, госбюджет из-за льготы недополучает большие суммы.
"Вместо НДС, который составляет 20%, и налога на прибыль по ставке 18%, предприятия начали платить 2% валового дохода, в результате чего бюджет вместо 200 тыс грн в день получает 23 тыс грн, а это значительные потери", – говорит Наталья Бута.
Проверок станет больше
Еще одна неприятная новость – это возобновление контрольно-ревизионных мероприятий. Пока что действует формальный мораторий на проверки. Но и Рада, и правительство постепенно расширяют права ревизоров.
Весной 2022 года вступил в силу закон № 2260-IX, который разблокировал камеральные, фактические и документальные внеплановые проверки налогоплательщиков (пусть и с некоторыми ограничениями). А в начале декабря Кабмин утвердил постановление № 1363, которое позволяет в условиях военного положения проводить внеплановые проверки бизнеса. "Кабмин, по сути, разрешил абсолютно всем контролирующим органам выйти на «охоту" на бизнес. А это примерно 80 ведомств», – комментирует Евгений Рияко, управляющий партнер юридической компании Riyako&Partners.
Опять-таки, в рамках обязательств перед МВФ, украинская власть намерена полностью отказаться от моратория на проверки летом 2023 года. В первую очередь, речь идет именно о налоговых проверках. Причина все та же: потери госбюджета из-за уклонения от уплаты налогов.
В частности, ГНС уже обнародовала график документальных плановых проверок на 2023 год.
Разумеется, когда мораторий на проверки будет окончательно снят, активность инспекторов и проверяющих разных мастей возрастет в разы.