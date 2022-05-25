Глава Минфина призывает повысить все налоги в Украине до довоенного уровня

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украине следует вернуться на довоенную систему налогообложения.

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Об этом он заявил в эфире общенационального марафона.

"Я считаю, что в Украине необходимо вернуть довоенную систему налогообложения. Нужно определиться, что мы вообще хотим: мы хотим выиграть войну или мы хотим каким-либо образом помогать бизнесу? Бизнесу мы помогли. Первые три месяца бизнес мог воспользоваться этой поддержкой. Сейчас нужно поддержать также государство, финансирующее армию. И эти расходы очень значительны", - отметил Марченко.

По его словам, объем ежемесячного дефицита госбюджета в настоящее время достигает $5 млрд. Основными источниками его наполнения, кроме налогов, являются военные облигации, а также работа правительства с международными партнерами.

"Мы ведем активную работу с нашими международными партнерами, донорами, международными финансовыми организациями, чтобы обеспечить финансирование дефицита бюджета. Объем дефицита, который мы должны профинансировать каждый месяц, составляет $5 млрд", — подчеркнул министр.

Также, по его словам, в государственный бюджет будет направлено $7,5 млрд из дополнительно выделенных правительством США около $40 млрд.

"Из $40 млрд долларов в государственный бюджет будет направлено $7,5 млрд. Это грантовые средства. И мы четко понимаем, как они будут использоваться", — отметил Марченко.

Отметим, ранее Сергей Марченко заявил, что только для финансирования гумманитарных и социальных выплат Украине нужно 5 млрд долларов ежемесячно.

Также, министр финансов заявил, что Украина может пойти на резкое повышение налогов, сокращение расходов и прибегнуть к национализации.