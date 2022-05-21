На 2% налогообложения перешло более 215 тысяч предпринимателей и предприятий

Также за последние месяцы открыто более 20 тысяч новых ФОП, что фактически соответствует показателям 2021 года.

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Более 215 тысяч предприятий совершили переход на новую налоговую систему, по которой ставка составляет 2% дохода, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Это более 44 тысяч юридических лиц и 173 тысяч ФОП", – сказал он.

По его словам, дерегуляция, уменьшение налогов, кредиты под 0%, пособие по логистике – это позволило значительной части бизнеса вернуться к работе. В результате количество предприятий, полностью остановивших деятельность, сократилось почти вдвое по сравнению с началом военных действий - с 32% до 17%.

Глава правительства уточнил, что с 24 февраля этого года почти 6 тыс бизнесов по всей стране воспользовались программой кредитования под 0%, а общая сумма выделенных средств составила 20,5 млрд грн.

Также за последние месяцы открыто более 20 тысяч новых ФОП, что фактически соответствует показателям 2021 года.

Кроме того, правительство продолжает помогать предприятиям, нуждающимся в релокации: перемещено уже 517 таких предприятий, а на локациях Фонда госимущества для них установлена ​​символическая плата за аренду – 1 грн за 1 кв. м.

Напомним, что На портале "Дія" начала действовать новая услуга для ФОП.