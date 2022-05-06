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На портале "Дія" начала действовать новая услуга для ФОП
Теперь предприниматели могут онлайн вносить изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФОП. О новшестве заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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По словам министра, услуга действует следующим образом:
- несколько минут на заполнение заявления;
- сутки на рассмотрение;
- 190 грн вместо 250 грн.
Для изменения данных о своем ФОП достаточно перейти по ссылке https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop.
Ранее Кабмин разрешил, чтобы лица, не имеющие полного пакета документов для подачи заявки, смогли встать на учет по безработице по упрощенной процедуре – через приложение или портал "Дія".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Граждане Украины также могут подать заявление о своем поврежденном имуществе через приложение и портал "Дія".