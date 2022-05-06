На портале "Дія" начала действовать новая услуга для ФОП

Теперь предприниматели могут онлайн вносить изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФОП. О новшестве заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление, и снова ждать несколько суток, пока его обработают", — рассказал он о преимуществе услуги.

По словам министра, услуга действует следующим образом:

несколько минут на заполнение заявления;

сутки на рассмотрение‎;

190 грн вместо 250 грн.

Для изменения данных о своем ФОП достаточно перейти по ссылке https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop.

Ранее Кабмин разрешил, чтобы лица, не имеющие полного пакета документов для подачи заявки, смогли встать на учет по безработице по упрощенной процедуре – через приложение или портал "Дія".

Граждане Украины также могут подать заявление о своем поврежденном имуществе через приложение и портал "Дія".