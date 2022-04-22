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Украинцы подали более 100 тысяч заявлений о поврежденном имуществе через "Дію" – Минцифры
На сегодняшний день граждане Украины подали свыше 100 тысяч заявлений о своем поврежденном имуществе через приложение и портал “Дія”.
Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, информация о поврежденном или разрушенном имуществе собирается в приложении и на портале "Дія", чтобы зафиксировать ущерб для дальнейшего восстановления.
В Минцифры отметили, что украинцы могут сообщить о повреждении жилых помещений как со смартфона, так и с компьютера.
"Это нужно, чтобы команда экспертов могла провести оценку повреждений и компенсировать убытки. Государство сделает все, чтобы отстроить каждый дом, пострадавший от полномасштабного вторжения России на нашу землю", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В министерстве добавили: чтобы заполнить форму, понадобится информация об объекте, фото или видео повреждений и контакты.
Чтобы подать заявление в приложении, нужно в разделе "Услуги" кликнуть на строке "Поврежденное имущество", указать всю необходимую информацию и отправить сообщение.
Чтобы подать заявление на портале "Дія", необходимо авторизироваться на портале, заполнить форму и отправить сообщение.
В Минцифры добавили, что услуга также доступна работникам ЦНАП и нотариусам, которые могут заполнять и подавать уведомления от имени украинцев или их представителей.
Напомним, услуга по приему заявлений на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий в сервисе "Дія" начала работать 29 марта.
Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов.
Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.