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В "Дії" с 29 марта уже можно подавать заявление на компенсацию за жилье, которое пострадало от боевых действий, — Зеленский
С 29 марта начинает работать новый функционал государственного сервиса “Дія”. Теперь в приложении можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.
"Обновите приложение, чтобы увидеть эту новую услугу. Сам по себе функционал в "Дії" достаточно удобен. Но все необходимые детали будут разъясняться нашим правительством", - сказал глава государства.
Гарант пообещал, что через неделю функция будет доступна и офлайн – в центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.
Только в одном Мариуполе в результате боевых действий и постоянных бомбежек российской армии уничтожила от 80 до 90% инфраструктуры. В Харьковской, Киевской, Сумской, Луганской областях разрушены тысячи домов.