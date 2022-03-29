В "Дії" с 29 марта уже можно подавать заявление на компенсацию за жилье, которое пострадало от боевых действий, — Зеленский

С 29 марта начинает работать новый функционал государственного сервиса “Дія”. Теперь в приложении можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

"Обновите приложение, чтобы увидеть эту новую услугу. Сам по себе функционал в "Дії" достаточно удобен. Но все необходимые детали будут разъясняться нашим правительством", - сказал глава государства.

В "Дії" нужно указать данные о жилье и информацию о повреждениях. Скрин: Delo.ua Чтобы подать заявление на компенсацию, нужно сначала обновить приложение. Скрин: Delo.ua

Гарант пообещал, что через неделю функция будет доступна и офлайн – в центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах).

Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.

Только в одном Мариуполе в результате боевых действий и постоянных бомбежек российской армии уничтожила от 80 до 90% инфраструктуры. В Харьковской, Киевской, Сумской, Луганской областях разрушены тысячи домов.