Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Важно
Категория
Общество
Дата публикации

В "Дії" с 29 марта уже можно подавать заявление на компенсацию за жилье, которое пострадало от боевых действий, — Зеленский

В "Дії" с 29 марта уже можно подавать заявление на компенсацию за жилье, которое пострадало от боевых действий, — Зеленский
Зеленский сообщил о старте новой госпрограммы. Фото: ОП

С 29 марта начинает работать новый функционал государственного сервиса “Дія”. Теперь в приложении можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

"Обновите приложение, чтобы увидеть эту новую услугу. Сам по себе функционал в "Дії" достаточно удобен. Но все необходимые детали будут разъясняться нашим правительством", - сказал глава государства.

Фото 2 — В "Дії" с 29 марта уже можно подавать заявление на компенсацию за жилье, которое пострадало от боевых действий, — Зеленский
В "Дії" нужно указать данные о жилье и информацию о повреждениях. Скрин: Delo.ua
Фото 3 — В "Дії" с 29 марта уже можно подавать заявление на компенсацию за жилье, которое пострадало от боевых действий, — Зеленский
Чтобы подать заявление на компенсацию, нужно сначала обновить приложение. Скрин: Delo.ua

Гарант пообещал, что через неделю функция будет доступна и офлайн – в центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах). 

Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.

Только в одном Мариуполе в результате боевых действий и постоянных бомбежек российской армии уничтожила от 80 до 90% инфраструктуры. В Харьковской, Киевской, Сумской, Луганской областях разрушены тысячи домов.

Автор:
Вита Молодан