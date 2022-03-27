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Общество
Дата публикации

Ущерб от боевых действий можно будет фиксировать через "Дію"

Ущерб от боевых действий можно будет фиксировать через "Дію"
В Харьковской, Киевской, Сумской, Луганской областях разрушены тысячи домов

Кабинет министров принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Постановление определяет порядок сбора и учета информации о повреждении и уничтожении в результате боевых действий недвижимости через портал и приложение “Дія”.

Как отметил Денис Шмыгаль, уже через неделю после вступления постановления в силу каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через приложение “Дія” отправить сообщение и зафиксировать факт повреждений.

Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление.

“Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас со сбора информации и фиксации убытков”, — подчеркнул Шмыгаль.

Отметим, в результате боевых действий и постоянных бомбежек российской армии от 80 до 90% инфраструктуры Мариуполя повреждены. В Харьковской, Киевской, Сумской, Луганской областях разрушены тысячи домов. Как заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, "город практически полностью разрушен, и проще сосчитать те дома, которые еще уцелели".

Как заявил президент Владимир Зеленский, в Украине построят временное жилье для переселенцев.

Также Кабинет министров запустил программу поддержки для переселенцев, которая охватывает три основные направления — выплату денег, предоставление работы и помощь с жильем.

Государство также выплатит каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен.

На каждого ребенка, который с родителями также был вынужден уехать из своего дома из-за войны, переселенцы получат по 3 тысячи гривен.

А домовладельцам, бесплатно принимающим у себя переселенцев, компенсируют стоимость коммуналки. Так, за каждого переселенца государство заплатит 450 гривен в месяц

Автор:
Светлана Манько