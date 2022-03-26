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Категория
Общество
Дата публикации

Кабмин начинает бесплатную раздачу продуктов украинцам

Кабмин начинает бесплатную раздачу продуктов украинцам

В Украине с субботы, 26 марта, стартовала программа по бесплатному обеспечению продуктами питания жителей населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий. 

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин утвердил порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимое отклонение составляет 20%. Глава правительства также уточнил, что сформирован список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и масла.

Кроме того, для фасовки продуктовых наборов закупают 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 кг и 3 млн пакетов вместимостью до 3 кг.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что областные администрации получили задачу выделить землю для строительства жилья для временно перемещенных лиц.

Автор:
Илья Требор