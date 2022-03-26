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В Украине построят временное жилье для переселенцев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что областные администрации получили задачу выделить землю для строительства жилья для временно перемещенных лиц.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении.
"Правительство готовит новую программу поддержки для переселенцев из районов боевых действий. Областные администрации получили четкое задание выделить землю быстро для строительства временного жилья для временно перемещенных лиц", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что такое жилье - временное.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"После того, как мы установим мир, мы начнем немедленно и масштабно отстраивать наше государство. Но сейчас людям нужен временный дом, свой дом. И лучше такой дом в Украине, чем где-то за границей. Помощь мы выплачиваем. Работу даем. Люди свои, страна своя", - сказал президент.
По его словам, все детали данной программы поддержки представит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Отметим, Кабинет министров запустил программу поддержки для переселенцев, которая охватывает три основные направления — выплату денег, предоставление работы и помощь с жильем.
Государство также выплатит каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен.
На каждого ребенка, который с родителями также был вынужден уехать из своего дома из-за войны, переселенцы получат по 3 тысячи гривен.
А домовладельцам, бесплатно принимающим у себя переселенцев, компенсируют стоимость коммуналки. Так, за каждого переселенца государство заплатит 450 гривен в месяц.