В Украине построят временное жилье для переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что областные администрации получили задачу выделить землю для строительства жилья для временно перемещенных лиц.

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Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении.

"Правительство готовит новую программу поддержки для переселенцев из районов боевых действий. Областные администрации получили четкое задание выделить землю быстро для строительства временного жилья для временно перемещенных лиц", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что такое жилье - временное.

"После того, как мы установим мир, мы начнем немедленно и масштабно отстраивать наше государство. Но сейчас людям нужен временный дом, свой дом. И лучше такой дом в Украине, чем где-то за границей. Помощь мы выплачиваем. Работу даем. Люди свои, страна своя", - сказал президент.

По его словам, все детали данной программы поддержки представит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отметим, Кабинет министров запустил программу поддержки для переселенцев, которая охватывает три основные направления — выплату денег, предоставление работы и помощь с жильем.

Государство также выплатит каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен.

На каждого ребенка, который с родителями также был вынужден уехать из своего дома из-за войны, переселенцы получат по 3 тысячи гривен.

А домовладельцам, бесплатно принимающим у себя переселенцев, компенсируют стоимость коммуналки. Так, за каждого переселенца государство заплатит 450 гривен в месяц.