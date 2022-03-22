Трудоустройство переселенцев: выплаты работодателям будут 2 месяца

При трудоустройстве переселенцев во время военного положения в Украине работодатели получат компенсацию расходов в размере 6 500 грн в месяц за каждого сотрудника в течение двух месяцев. Это следует из постановления правительства №331.

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В документа указано, что "общая длительность предоставления компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица".

Для получения этой компенсации работодателю не ранее, чем через пять календарных дней после трудоустройства переселенца, необходимо подать в центр занятости либо через портал "Дія" заявление о компенсации расходов.

К заявлению следует приложить: копию приказа о трудоустройстве, ведомости о сотрудниках (ФИО, ИНН) и копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Необходимо также документально подтвердить, что работодатель пребывает на учете как плательщик ЕСВ и подал налоговую отчетность за октябрь-декабрь 2021 года либо за 2021 год, а размер зарплаты сотрудника — не ниже минимальной.

Переселенец может быть трудоустроен на условиях компенсации только один раз.

Найти место работы переселенцам помогают также популярные сервисы. Сайт по трудоустройству robota.ua запустил бот @robotaua_now_bot в мессенджере Telegram для облегчения поиска вакансий в Украине и за границей.

Миллионы переселенцев из Украины сегодня успешно обосновались в разных европейских странах. Многим буквально с первых дней в новой стране нужно искать работу.

Фото: ua.depositphotos.com