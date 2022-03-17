Как и какую работу можно найти за границей вынужденным переселенцам из Украины

Миллионы вынужденных переселенцев из Украины сегодня успешно обосновались в разных европейских странах. Тем, у кого есть сбережения, повезло больше – они имеют возможность переждать, пока закончится война и вернуться к прежней работе в Украине. Тем, кто не имеет, повезло меньше – буквально с первых дней в новой стране им нужно искать работу. Где, какую и за сколько – в материале Delo.ua.

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По данным ООН, с начала российского вторжения в Украину из нашей страны уже выехало за границу более 3 миллионов человек. Выехали преимущественно в европейские страны - Польшу, Словакию, Чехию, Румынию, Молдову и Венгрию. Многие выехали также в Германию, Испанию, Великобританию и Ирландию, но тех, кто на своем пути спасения пересек не одну границу, а 2, 3 или даже 4 значительно меньше.

Большинство украинцев покидали объятую войной страну впопыхах - имея в чемодане лишь паспорта, комплект сменной одежды и еду, чтобы в пути иметь возможность перекусить. Но сбережения, позволяющие какое-то время относительно безбедно существовать на чужбине, были далеко не у всех. Поэтому поиск работы там, куда удалось сбежать от обстрелов и бомб, для украинцев становится особенно актуальным.

Delo.ua рассказывает, куда следует обращаться за границей, чтобы трудоустроиться, с какими вакансиями и зарплатами придется иметь дело и как конкурировать за рабочее место с местными жителями.

Без чего невозможен поиск работы за границей

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса и генеральный директор Е.С.Консалтинг Александра Томашевская вместе с дочкой из Украины выехала 25 февраля. Выехала сперва в Словакию, затем в Германию, а затем в Испанию, где находится и сейчас. Сегодня она собирает и публикует для тех, кто только собирается выезжать из Украины, всю необходимую для информацию — какие документы нужно иметь украинским переселенцам в той или иной стране, куда обратиться по приезду, полезные адреса и лайфхаки, позволяющие не сойти с ума из-за паники.

По ее словам, трудоустройство — далеко не первый пункт, которым интересуются украинцы, покинувшие родную страну, спасаясь от ужасов войны. Сперва нужно получить статус temporary protection, ведь только он дает право работать в той или иной европейской стране.

"Но из-за того, что человек банально еще не решил, в какой стране он хочет остановиться, процесс получения этого статуса откладывается. Люди могут неделями жить у знакомых, друзей, волонтеров, получать от них еду, нигде предварительно не регистрируясь. Однако до этих пор они по закону будут считаться туристами без каких-либо прав. Включая право устроиться на работу или же заняться каким-либо бизнесом", — поясняет Томашевская.

По ее словам, после этой регистрации переселенцу начинают выплачивать пособия, позволяющие ему какое-то время сводить концы с концами. К примеру, Германия и Бельгия после регистрации в качестве temporary protection ежемесячно выплачивают 300-400 евро. Однако без собственной финансовой подушки безопастности украинским переселенцам все-равно приходится искать работу. Но даже с момента получения temporary protection реальное трудоустройство — реальная работа с реальной зарплатой, произойдет не скоро.

К примеру, сперва все-равно предстоит история с адаптацией — нужно закончить языковые курсы, ведь без знания языка той страны, куда вы прибыли, даже на самом базовом уровне, вам не сможете даже подать резюме.

С тем, что без знания языка страны, куда вы прибыли, вам сложно будет найти работу, соглашается и HR-эксперт, карьерный консультант Татьяна Пашкина. Она поясняет — рассчитывать на такую же работу как была у вас в Украине, можно только тем людям, которые владеют английским. Но для некоторых европейских стран и его недостаточно. Поэтому, если у вас с языками не очень, лучше сразу ориентироваться на вакансии попроще.

"Например, Швейцария. Там нужен не только английский, но и на выбор немецкий, французский или итальянский. Если вы их знаете, можно устроиться на работу, условно, в международное представительство какой-либо крупной компании. Но продавцом в австрийской глубинке без знания дополнительного языка работать не получится", — поясняет Пашкина.

Однако даже языковые курсы не гарантируют, что через неделю после бегства из Украины вы сможете найти работу. По словам Александры Томашевской, среди ее многочисленных знакомых, которые уже выехали из Украины, тех, кто уже трудоустроился, пока нет.

"До реального трудоустройства еще очень далеко. В основном, украинские переселенцы либо пытаются сейчас получить какие-то платежи от своих украинских работодателей или украинских клиентов, либо живут на государственное пособие той страны, куда они прибыли. Либо как мы – живут у своих друзей, знакомых или знакомых знакомых", — поясняет Томашевская.

И добавляет, что людям, у кого такой возможности нет, конечно же, приходится искать какие-то вакансии буквально с первых дней после переезда. Для них создаются группы в телеграм или Whatsapp, где публикуют вакансии. Часть вакансий в них предлагают работу IT-специалистам. А тем, кто от этой профессии далек, приходится довольствоваться совсем простой работой.

Татьяна Пашкина также подчеркивает, что ожидать работу сразу по прибытию в какую-либо европейскую страну несколько наивно. Однако в центрах для беженцев можно, тем не менее, получить консультацию о том, как трудоустроится официально и какие документы для этого нужны. К примеру, даже такие бюрократизированные страны как Австрия, Германия и Швейцария ввели тем не менее упрощенную процедуру при трудоустройстве украинцев.

Какие вакансии есть в Европе и сколько за них готовы платить переселенцам из Украины

По словам Пашкиной, вакансии для выехавших украинцев в соцсетях активно публикуют местные агентства по трудоустройству, например, чешские или польские. А украинские HR, временно оставшиеся без работы, им в этом помогают.

"Если вы представитель креативных профессий, можно смотреть вакансии на Happy Monday, но и "OLX Работа в Польше" никто не отменял", — рассказывает Татьяна Пашкина.

По ее словам, украинцы после выезда из Украины действительно в первую очередь задумываются отнюдь не о трудоустройстве. Некоторые полагают, что вынужденное бегство скоро закончится, а значит можно переждать с помощью своих накоплений и по возвращению в Украину вернуться к прежней работе.

По словам основателя компании Performance Managment Сергея Сарояна, после переезда в новую страну нужно обращаться за работой в агентства по трудоустройству. Они координируют людей об актуальных документах, которые нужны для поступления на работу, а также об актуальных вакансиях. Например, представители IT-индустрии оперативно озаботились созданием интернет-платформы по трудоустройству украинцев, вынужденно покинувших Украину из-за войны. Поэтому найти работу сейчас можно через крупнейшее в Европе технологическое сообщество для мигрантов 2hearts и UA Talents.

"Единственное, о чем можно договариваться с работодателем – более частая оплата труда, чем раз в месяц. За счет этого пункта стоимость рабочей силы будет дешевле, однако, объективно, многие люди выехали из страны не имея значительных денежных накоплений, поэтому могут договариваться о том, чтоб оплата производилась каждую неделю, или каждые две недели", — поясняет Сергей Сароян.

Директор Департамента рекрутации агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда рассказала Delo.ua, что украинки, которые только что приехали в Польшу, имеют шанс устроиться на работу в сфере гостиничного и общественного питания (HoReCa), опекунами за пожилыми людьми или инвалидами, медсестрами, кассирами или продавщицами. Особенно при условии, что они достаточно быстро выучат польский язык на коммуникативном уровне.

"Большинство клиентов Gremi Personal – руководители польских фабрик и заводов. Они выразили готовность максимально адаптировать имеющиеся вакансии для украинских женщин, спасающихся от войны. Больше всего предложений касаются производственных и складских позиций в фармацевтической, пищевой и логистической отраслях. Но не все должности легко адаптировать. В первую очередь это касается тяжелой промышленности, где важна физическая сила", — поясняет Джоболта.

При этом, по ее словам, еще до войны с Россией отсутствие опыта и незнание польского языка не были барьерами для трудоустройства в Польше, если речь идет о низкоквалифицированном труде. Но сейчас на работу на предприятиях пищевой промышленности, электроники или в логистической отрасли украинцы могут устроится, даже не имея специальных профессиональных навыков и без знания польского.

Но освоив язык, мигранты могут рассчитывать на должности, соответствующие их реальному образованию и квалификации. Часть украинских профессионалов со знанием английского могут рассчитывать на работу в офисах международных компаний в Польше. Остальные – или устроиться на низкоквалифицированную работу, или начать учить польский язык на многочисленных бесплатных курсах для беженцев и рассчитывать на работу по профессии в будущем.

В том, что касается размера польских зарплат для переселенцев из Украины, то они, по словам Анны Джоболты, ничем не отличаются от того, что получают поляки — никакой дискриминации зарплат для своих граждан и приезжих иностранцев в той же Польше нет.

"С января минимальная почасовая ставка возросла до 14.97 злотых на руки. В месяц при минимальной оплате труда можно заработать 2500 злотых (17 тыс.грн). В среднем в месяц - это 2800-3800 злотых. (19-26 тыс.грн) для низкоквалифицированных работников. А квалифицированные работники могут рассчитывать на зарплату от 4 тыс. злотых (27,5 тыс.грн.) и выше", — рассказала Анна Джоболта.

По ее словам, украинцам сейчас стоит присмотреться к небольшим и менее известным городам. Там больше ресурсов для помощи беженцам, а также больше возможностей в поиске работы. Крупные польские производственные предприятия расположены как раз в пределах малых городов. И именно они сейчас предлагают больше вакансий для украинских женщин без опыта и знания польского языка, и готовы подстраивать производственные процессы с учетом того, что женщины приехали в Польшу с детьми.