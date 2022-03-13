"Временная защита" для граждан Украины в странах ЕС: как работает и на какой срок

Защита действует 1 год, но ее период может быть автоматически продлен на следующий год, в зависимости от ситуации в Украине.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало права украинцев, которые они получают вместе с "временной защитой" в странах ЕС. А также рассказали, куда обращаться за защитой. Об этом ведомство написало в Facebook.

В связи с войной России против Украины украинские граждане могут обращаться за "временной защитой" в государствах ЕС, которая не означает получения статуса беженца. Впрочем, лица, получившие "временную защиту" в ЕС, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.

Эта защита действует 1 год, но ее период может быть автоматически продлен на следующий год, в зависимости от ситуации в Украине.

Люди, которые пользуются временной защитой, получают:

Вид на жительство на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления). Доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет).

Доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания; обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств проживания).

Доступ к социальному обеспечению; доступ к медицинскому обслуживанию.

Право на соответствующую информацию о временной защите.

Возможность получить статус беженца в будущем.

Возможность вернуться в страну гражданства в любое время.



Конкретные права лица, обратившегося за предоставлением временной защиты, определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС. Поэтому чтобы ими воспользоваться, следует обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны, занимающиеся вопросами временной защиты. Там перемещенным украинцам должны выдать документ, объясняющий на понятном языке их статус и права.

Лица, на которых распространяется временная защита:

Граждане Украины, вынужденно покинувшие Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск. Лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года.

Члены семей первых двух категорий, включая супругов (включая и незарегистрированные брачные отношения, если такие отношения признает соответствующее государство ЕС) и их несовершеннолетние холостые дети или дети их супруга (без разницы, рождены ли они в браке или вне брака, или усыновленные), а также их близкие родственники, проживавшие вместе с ними в составе семьи на момент вторжения России в Украину, полностью или преимущественно находившиеся на содержании лиц из первых двух категорий.

Граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании действительного разрешения на постоянное проживание, выданного в соответствии с законодательством Украины, и не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения.

Вопрос предоставления временной защиты или статуса беженца является исключительной прерогативой компетентных органов страны пребывания.



Напомним, что по данным ООН, число беженцев из Украины превысило 2,5 млн, из них 1,5 млн в Польше.