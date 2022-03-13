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"Временная защита" для граждан Украины в странах ЕС: как работает и на какой срок
Защита действует 1 год, но ее период может быть автоматически продлен на следующий год, в зависимости от ситуации в Украине.
Министерство иностранных дел Украины опубликовало права украинцев, которые они получают вместе с "временной защитой" в странах ЕС. А также рассказали, куда обращаться за защитой. Об этом ведомство написало в Facebook.
В связи с войной России против Украины украинские граждане могут обращаться за "временной защитой" в государствах ЕС, которая не означает получения статуса беженца. Впрочем, лица, получившие "временную защиту" в ЕС, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.
Эта защита действует 1 год, но ее период может быть автоматически продлен на следующий год, в зависимости от ситуации в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Люди, которые пользуются временной защитой, получают:
- Вид на жительство на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления).
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Доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет).
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Доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания; обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств проживания).
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Доступ к социальному обеспечению; доступ к медицинскому обслуживанию.
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Право на соответствующую информацию о временной защите.
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Возможность получить статус беженца в будущем.
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Возможность вернуться в страну гражданства в любое время.
Конкретные права лица, обратившегося за предоставлением временной защиты, определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС. Поэтому чтобы ими воспользоваться, следует обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны, занимающиеся вопросами временной защиты. Там перемещенным украинцам должны выдать документ, объясняющий на понятном языке их статус и права.
Лица, на которых распространяется временная защита:
- Граждане Украины, вынужденно покинувшие Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск.
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Лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года.
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Члены семей первых двух категорий, включая супругов (включая и незарегистрированные брачные отношения, если такие отношения признает соответствующее государство ЕС) и их несовершеннолетние холостые дети или дети их супруга (без разницы, рождены ли они в браке или вне брака, или усыновленные), а также их близкие родственники, проживавшие вместе с ними в составе семьи на момент вторжения России в Украину, полностью или преимущественно находившиеся на содержании лиц из первых двух категорий.
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Граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании действительного разрешения на постоянное проживание, выданного в соответствии с законодательством Украины, и не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения.
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Вопрос предоставления временной защиты или статуса беженца является исключительной прерогативой компетентных органов страны пребывания.
Напомним, что по данным ООН, число беженцев из Украины превысило 2,5 млн, из них 1,5 млн в Польше.