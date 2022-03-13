В Германии украинцев, не имеющих ОСАГО, освободили от уплаты компенсации ущерба за ДТП

Немецкие страховые компании возьмут на себя претензии по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) к владельцам незастрахованных украинских автомобилей в Германии.

Как сообщает Немецкая страховая ассоциация (GDV), украинские водители смогут ездить по немецким дорогам без риска быть оштрафованными.

По словам гендиректора GDV Йорга Асмуссена, в этой чрезвычайной гуманитарной ситуации организация хочет помочь украинским беженцам сосредоточиться на более важных вопросах.

"Ущерб, причиненный необеспеченными украинскими автомобилями, будут покрывать страховщики, работающие в Германии по страхованию автогражданской ответственности. Украинским водителям, совершившим ДТП, страховщики не будут выставлять регрессные иски. Важно, чтобы мы способны хоть чуть-чуть помочь беженцам в это страшное время", – заявил Асмуссен.

В GDV отмечают, что такой механизм возмещения ущерба в результате ДТП будет действовать до 31 мая этого года.

Немецкий офис Бюро "Зеленая карта" будет отвечать за урегулирование ущерба при авариях, а пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей должны обращаться к нему.

Покрытие будет применяться ко всем видам транспорта, не имеющим действующего страхования автотранспортной ответственности, таких как украинская "Зеленая карта" или специально оформленного полиса пограничного страхования одной из европейских стран.

Стоит отметить, что передвижение на незастрахованном автомобиле в Германии категорически запрещено.

В Германии пострадавшая сторона защищена в пределах следующих лимитов согласно Директиве ЕС: 7,5 млн евро за ущерб жизни и здоровью, 1,22 млн евро за материальный ущерб автомобилю и 50 тысяч евро за финансовый ущерб.

Напомним, в Моторном (транспортном) страховом бюро (МТСБУ) разрабатывают новую редакцию закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, которой будет предусмотрена отмена лимита выплат по европротоколу, который сейчас составляет 50 тысяч грн.

Ранее в МТСБУ анонсировали начало работы омбудсмена в сфере ОСАГО.