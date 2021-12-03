В Украине хотят отменить лимит выплат за ДТП по европротоколу и ввести выплаты за ремонт прямо на СТО

В Моторном (транспортном) страховом бюро разрабатывают новую редакцию закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, которой будет предусмотрена отмена лимита выплат по европротоколу, который сейчас составляет 50 тысяч грн.

Как говорится в сообщении бюро, в ближайшие месяцы с его подачи Национальный банк Украины как регулятор страхового рынка должен увеличить предельный размер выплаты по европротоколу до 80 тысяч грн.

"С принятием новой редакции закона любое ДТП, подпадающее под условия урегулирования по европротоколу, можно будет оформить с его помощью, не волнуясь, не превысит ли ремонт автомобиля лимит выплат", – отметил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Европротокол является упрощенным способом оформления ДТП: водители-участники заполняют специальный бланк о его наступлении непосредственно на месте аварии. Затем этот документ может служить основанием для выплаты страхового возмещения пострадавшему. В Украине европротокол может оформляться как в бумажном виде, так и в электронной форме.

В бюро отмечают, что по итогам января-сентября 2021 года активность использования европротокола украинскими водителями выросла. Сейчас 36% ДТП урегулируются с его помощью по упрощенной

процедуре оформления: без вызова полиции, длительного ожидания и судебного заседания.

Количество требований, урегулированных по европротоколу, за 2021 год увеличилось на 28,7% до 45,4 тысячи. В свою очередь сумма выплат, произведенных по европротоколу, увеличилась на 38,2% и составила 485 млн грн.

"Это свидетельствует как о доверии автовладельцев к этому механизму цивилизованного урегулирования отношений между пострадавшим и виновником ДТП, так и об общей качественной работе страховых компаний и МТСБУ, которые за 9 месяцев 2021 года выплатили пострадавшим более 2,8 млрд грн по 131 тысяче страховых случаев", — отмечают в МТСБУ.

При этом, по данным бюро, в 2021 году украинские автовладельцы оформили 4,6 тысячи электронных европротоколов. Напомним, что соответствующее мобильное приложение в Украине запустили в октябре прошлого года.

"Мы рассчитываем, что постепенно более чем в половине случаев ДТП участники дорожного движения будут пользоваться европротоколом. Как следствие, будет меньше пробок, вызванных авариями, сможем значительно сэкономить средства государственного бюджета на финансирование работы Национальной полиции и судов, сохраним нервы и средства участников ДТП", — подчеркнул Шевченко.

Он также рассказал, что новая редакция закона об ОСАГО будет предусматривать изменение принципа выплаты возмещений владельцам не новых автомобилей.

"Действующий закон об ОСАГО, принятый в 2004 году, базировался на европейских практиках, однако в нем есть нормы, вызывающие обоснованные нарекания у пострадавших в ДТП людей. Один из основных таких моментов – именно выплаты с учетом износа запасных частей, подлежащих замене при ремонте. Поэтому в новом законопроекте мы отходим вообще от концепции износа и переходим к концепции "приведения поврежденного автомобиля в состояние, в котором он был до ДТП", – пояснил он.

Эксперты рынка отмечают, что в европейских странах 93–96% выплат осуществляются непосредственно на СТО для компенсации расходов на восстановительный ремонт, а не как средства, выплачиваемые пострадавшему. Денежные же выплаты делаются только в отдельных случаях, например, когда восстановление автомобиля после ДТП является экономически нецелесообразным.

Такая концепция компенсации ущерба, понесенного автомобилем в результате ДТП, имеет значительные преимущества, аргументируют в МТСБУ. В частности, от расчета износа можно отойти, так как для ремонта автомобиля можно использовать не оригинальные или бывшие в употреблении запчасти в случаях, когда именно эти детали не влияют на безопасность дальнейшей эксплуатации машины.

В бюро напоминают, что Украина обязалась имплементировать директиву Евросоюза о техосмотре, и согласно соответствующему законопроекту, инициированному Министерством инфраструктуры и основанном на этой директиве, предусматривается обязательность не только общего техосмотра, но и техосмотра для автомобиля, отремонтированного после ДТП.

Соответственно, в случае введения такой нормы узлы и агрегаты отремонтированного после аварии автомобиля будут проверяться на безопасность эксплуатации и соответствие технического состояния.

Кроме того, в МТСБУ поясняют, что выплата возмещения на СТО и последующий восстановительный ремонт автомобиля являются шагом для предотвращения возможного недовольства и конфликтов по расчету размера материального ущерба. Благодаря этому пострадавшему не нужно будет задаваться вопросом, хватит ли денег на ремонт, если он все равно получит со СТО уже отремонтированный автомобиль.

В то же время предлагается, что в некоторых случаях по согласованию между страховщиком и пострадавшим все же будет выплачиваться компенсация в денежной форме, например, когда пострадавший вообще не хочет ремонтировать поврежденный автомобиль, а планирует продать его со скидкой, учитывающей повреждения в результате ДТП.

По нынешним правилам выплата страхового возмещения за иностранные автомобили старше семи лет и отечественные старше пяти лет производится с учетом так называемого "износа запчастей". Размер износа рассчитывается в соответствии с методикой товароведческой экспертизы и оценки колесных транспортных средств.

"В Украине средний возраст автопарка, по разным оценкам, составляет от 19 до 24 лет. Сейчас значительная часть пострадавших в ДТП получает выплаты по ОСАГО за вычетом износа на запчасти в 50–70%, что несправедливо и не соответствует европейским практикам. Решение такой проблемы на законодательном уровне значительно повысит уровень защиты интересов пострадавших в ДТП и доверие к страхованию", – считает Шевченко.

Напомним также, что ранее в МТСБУ анонсировали начало работы омбудсмена в сфере ОСАГО.