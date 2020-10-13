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1 час назад

В Украине запустили мобильное приложение, оформляющее Европротокол на ДТП без полиции

Проект был признан победителем первого этапа конкурса молодых программистов инновационного хаба МТСБУ (Моторного страхового бюро Украины)

В Украине запустили мобильное приложение, оформляющее Европротокол на ДТП без полиции В Украине запустили мобильное приложение, оформляющее Европротокол на ДТП без полиции

В Украине запустили приложение для водителей "Мій Поліс", в котором можно оформить Европротокол. Проект был признан победителем первого этапа конкурса молодых программистов инновационного хаба МТСБУ (Моторного (транспортного) страхового бюро Украины).

Если в дороге случилось незначительное ДТП, согласно законодательству участники могут не вызывать полицию, а самостоятельно составить Европротокол (специальный бланк, который выдается страховой компанией). Теперь Европротокол можно оформить непосредственно в приложении "Мій Поліс" — он автоматически будет зарегистрирован в центральной базе МТСБУ и служит основанием для страховых выплат.

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"Мій Поліс" уже доступен для загрузки в App Store и Google Play.

Как заполнить европротокол в "Мій Поліс"

Добавить свой полис автогражданки в приложение. 

Для этого необходимо отсканировать QR-код на бумажном полисе или с экрана компьютера, если полис в электронном виде.

Также полис можно добавить вручную — внести РНОКПП (бывший ИНН или ЕДРПОУ) страхователя и госномер транспортного средства.

После добавления страхового полиса, если он актуален станет доступным Европротокол. 

Его заполняет один из участников ДТП. Для этого нужно сфотографировать место ДТП и внести информацию о нем и его участниках, следуя подсказкам приложения. Для подтверждения данных участникам на мобильные телефоны будут высланы sms-сообщения с кодом.

После оформления Европротокола участники могут покинуть место ДТП.

Если срок действия страхового полиса заканчивается, приложение заблаговременно напомнит о необходимости его продлить, чтобы в пути у водителя всегда был действующий полис.

В каких случаях можно воспользоваться Европротоколом

Оформить Европротокол в случае ДТП можно если:

  • Отсутствуют травмированные (погибшие) люди;
  • Не нанесен ущерб третьим лицам;
  • В оформлении принимают участие только два транспортных средства;
  • У водителей отсутствуют признаки опьянения;
  • В ДТП не принимали участия автомобили с прицепами;
  • Ущерб не превышает 50 000 грн. 

Подробнее об условиях для заполнения Европротокола можно узнать на сайте МТСБУ.

"Лучше, чтобы Европротокол не понадобился, но стоит быть подготовленным.

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