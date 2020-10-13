В Украине запустили мобильное приложение, оформляющее Европротокол на ДТП без полиции

В Украине запустили приложение для водителей "Мій Поліс", в котором можно оформить Европротокол. Проект был признан победителем первого этапа конкурса молодых программистов инновационного хаба МТСБУ (Моторного (транспортного) страхового бюро Украины).
Если в дороге случилось незначительное ДТП, согласно законодательству участники могут не вызывать полицию, а самостоятельно составить Европротокол (специальный бланк, который выдается страховой компанией). Теперь Европротокол можно оформить непосредственно в приложении "Мій Поліс" — он автоматически будет зарегистрирован в центральной базе МТСБУ и служит основанием для страховых выплат.
"Мій Поліс" уже доступен для загрузки в App Store и Google Play.
Как заполнить европротокол в "Мій Поліс"
Добавить свой полис автогражданки в приложение.
Для этого необходимо отсканировать QR-код на бумажном полисе или с экрана компьютера, если полис в электронном виде.
Также полис можно добавить вручную — внести РНОКПП (бывший ИНН или ЕДРПОУ) страхователя и госномер транспортного средства.
После добавления страхового полиса, если он актуален станет доступным Европротокол.
Его заполняет один из участников ДТП. Для этого нужно сфотографировать место ДТП и внести информацию о нем и его участниках, следуя подсказкам приложения. Для подтверждения данных участникам на мобильные телефоны будут высланы sms-сообщения с кодом.
После оформления Европротокола участники могут покинуть место ДТП.
Если срок действия страхового полиса заканчивается, приложение заблаговременно напомнит о необходимости его продлить, чтобы в пути у водителя всегда был действующий полис.
В каких случаях можно воспользоваться Европротоколом
Оформить Европротокол в случае ДТП можно если:
- Отсутствуют травмированные (погибшие) люди;
- Не нанесен ущерб третьим лицам;
- В оформлении принимают участие только два транспортных средства;
- У водителей отсутствуют признаки опьянения;
- В ДТП не принимали участия автомобили с прицепами;
- Ущерб не превышает 50 000 грн.
Подробнее об условиях для заполнения Европротокола можно узнать на сайте МТСБУ.
"Лучше, чтобы Европротокол не понадобился, но стоит быть подготовленным.