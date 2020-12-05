За четыре года прямое урегулирование убытков по ОСАГО вылилось почти в 3,5 млрд грн

С начала работы системы прямого урегулирования убытков (ПУУ) в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), то есть, с декабрь 2016 года по 2020год, в рамках ПУУ было урегулировано 28,5 тысяч страховых случаев.

Как сообщает пресс-служба Моторно-транспортного бюро Украины (МТСБУ), за это время сумма страховых выплат составила почти 482,4 млн грн. В этот же период общее количество требований, урегулированных страховщиками-участниками системы ПУУ составило 198,4 тысяч, общая сумма выплат по таким требованиям — 3,4 млрд грн.

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По данным МТСБУ, доля требований, урегулированных по системе ПУУ, составляет 14,3%, то есть, почти каждый шестой страховой случай страховщиками-участниками системы регулируется по обращениям пострадавших, с которыми у них заключены договоры ОСАГО.

Согласно данным 2020 года, средний срок урегулирования требований в системе ПУУ составляет 35 дней, тогда как срок урегулирования убытков вне системы в среднем по рынку ОСАГО вдвое больше — 70 дней.

За время работы системы было проведено 45 расчетных сессий между страховщиками-участниками ПУУ.

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В МТСБУ напоминают, в каких случаях автовладелец может воспользоваться системой прямого урегулирования:

– ДТП произошло с участием не более двух автомобилей, ответственность водителей каждой из которых застраховано в компаниях-участниках системы прямого урегулирования;

– участники ДТП не должны находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

– один из водителей полностью ответственным за ДТП.

Прямое урегулирование предусматривает возмещение только за ущерб, причиненный автомобилю. Вред жизни и здоровью регулируется в обычном порядке.

Если страховой случай подпадает под условия прямого урегулирования, потерпевший может по собственному выбору обратиться за выплатой или к своему страховщику ОСАГО или в страховую компанию лица, ответственного за ДТП;

"Систему прямого урегулирования убытков, которая функционирует в рамках деятельности МТСБУ и при участии Бюро, важно не путать со случаями, когда некоторые страховщики так называют ситуацию, в которой право страхователя обратиться к собственному страховщику по возмещению обеспечивается заключением дополнительного договора добровольного страхования своего транспортного средства. В реальной системе ПУУ заключения дополнительные договоры необходимы", — говорится в сообщении.

Напомним, с 2015 по 2019 год включительно Моторно-транспортное страховое бюро Украины выплатило пострадавшим в ДТП за страховщиков-банкротов 88 млн грн.